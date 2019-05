FOTO - Pixabay

Dvojí kvalita je podvod

Odlišná kvalita zboží, prodávaného pod stejnou značkou a ve stejném balení u nás a »na Západě«, se stala jedním z hlavních témat předvolebního boje. Nejde ovšem o žádnou novinku. Už před dvěma lety průzkum ministerstva zemědělství ukázal, čeho si lidé všimli dávno: potraviny prodávané v pěti evropských zemích pod stejným označením se výrazně liší od těch, které se prodávají v Česku.

Z 21 produktů byly zcela shodné jen tři. Rozdíly v kvalitě potravin potvrdily hlavně v porovnání s Německem a Rakouskem. Složení se lišilo nejen u potravin, ale také u drogistického zboží, například pracího prostředku.

Reptání postižených zemí z bývalého »východního bloku« dovedlo problém až na jednání Evropského parlamentu (EP). Pokud někdo očekával bouchnutí do stolu a jasné slovo na základě tolik proklamované rovnosti, byl zklamán. Europoslanci v polovině dubna schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Směrnice se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v EP. Pozměňovací návrh by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé praktiky, na plénu ale neprošel.

Nenechme to tak!

»Dvojí kvalita je podvod, zejména na naše občany. České strany musí přesvědčit své politické frakce o závažnosti tématu, protože pouze KSČM dokázala zabezpečit, aby drtivá většina naší frakce hlasovala proti dvojí kvalitě v Evropském parlamentu. ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 nebyly schopny využít svého vlivu v Evropské komisi ani Evropském parlamentu, i proto jsme prohráli,« řekla v anketě ČTK vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! europoslankyně Kateřina Konečná. Místopředsedkyně KSČM se na půdě europarlamentu zabývá dvojí kvalitou potravin už pět let a do voleb jde s heslem Nechceme šunty v českých obchodech!

»Popsání problému dvojí kvality potravin, hledání řešení, vlastní projednání a konečný výsledek je podle mého názoru smutným důkazem toho, jak špatně současná EU funguje,« sdělil Haló novinám Lukáš Pařízek, kandidát KSČM – Česká levice společně! do EP. »Nevolená Evropská komise je ve svém rozhodování netransparentní, ale přitom má zásadní vliv na text, o kterém hlasuje volený Evropský parlament. Výsledkem je pak situace, ve které je poškozen občan – volič. Proto chceme více zapojit občana nebo jím voleného zástupce do rozhodování. Chceme, aby měl EP zákonodárnou iniciativu a tím došlo k omezení vlivu lobbistů. Chceme změnit současný stav, a proto máme heslo Nenechme to tak!,« uvedl Pařízek.

Dlouhodobé téma KSČM

»My na tento problém upozorňujeme už řadu let. Bohužel bezvýsledně,« řekl již dříve Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, stínový ministr zemědělství. »Sám jsem na mnoha tiskových konferencích i v rozhovorech poukazoval, že u téže firmy je rozdílná kvalita výrobku prodávaného u nás a Německu nebo v Rakousku. Používají jiné suroviny, a nechávám stranou otázku cen, kdy za nižší kvalitu český spotřebitel platí často vyšší cenu než spotřebitel německý nebo rakouský. A to jsou německé platy nejméně třikrát vyšší než naše! Přistupují k nám jako k občanům druhé kategorie. Tvrdí se, že jsme jednotný trh, ale ukazuje se, že tomu zdaleka tak není. Toto je učebnicový příklad. Mám pocit, že jsme těmi starými členskými zeměmi vnímáni spíše jako kolonie než jako rovnocenný partner.

Pokud jde o kvalitu potravin, české, moravské a slezské potraviny jsou nejlepší, spotřebitelé nemusejí pochybovat o jejich kvalitě,« upozornil Kováčik.

Stát se pokouší situaci zvrátit ve prospěch českých spotřebitelů, ale zatím marně. Nejnověji premiér Andrej Babiš (ANO) se v minulém týdnu na jednání shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjejí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích.

Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. Kromě potravin byla tématem setkání i kvalita pracích prášků na českém trhu a v okolních státech. »Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje,« řekl Babiš. Zástupci některých českých obchodníků si však stěžují, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží.

Pomohou pokuty?

Podle náměstkyně ministra průmyslu Silvany Jirotkové bude dnes na vládě předložena novela zákona o potravinách a novela zákona o ochraně spotřebitele. »Oba by měly řešit dvojí kvalitu,« řekla. V novele zákona o potravinách by mělo být ustanovení, podle něhož bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR požaduje, aby odpovědnost za nabízení různých variant potravin pod stejným obalem byla na výrobci, nikoliv na obchodníkovi.

(ng)