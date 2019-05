FOTO - Pixabay

Rakousko kvůli skandálu ultrapravice k volbám

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se vyslovil pro to, aby se předčasné parlamentní volby v zemi konaly co nejdříve, a navrhl počátek září. Uvedl to po schůzce s lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem.

Vládní koalice se rozpadla v sobotu poté, co německá média zveřejnila videonahrávku, na níž nyní už bývalý vicekancléř a šéf ultrapravicové Rakouské strany svobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache jednal s údajnou neteří ruského oligarchy o politické podpoře výměnou za zajištění státních zakázek.

Podle Van der Bellena je důležité, aby voliči dostali šanci na nový start, který by obnovil jejich důvěru ve vládu, a to tak rychle, jak to jen pravidla stanovená v ústavě umožní. Kurz chce pokračovat v práci ve vládě až do předčasných voleb a v příštích dnech bude jednat s designovaným šéfem FPÖ Norbertem Hoferem a předsedy ostatních stran. Strache v sobotu kvůli skandálu opustil i vedení své tzv. protiimigrační strany.

Agentura APA připomíná, že i po nedělní schůzce prezidenta s kancléřem ale nebylo jasné, zda ve vládě zůstanou ministři za FPÖ, ani kdo ve funkci vicekancléře nahradí Stracheho.

Čachry obchodníků se strachem

Během jednání zachyceného na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho protiimigrační populistickou stranu. Za odměnu by v okamžiku, kdy se obchodníci se strachem z FPÖ dostanou k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky ve stavebnictví.

Schůzka se konala na španělském ostrově Ibiza předloni v červenci, několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku. Po nich FPÖ vstoupila do vládní koalice s lidovci mladičkého Sebastiana Kurze.

Kancléř řekl, že je třeba prošetřit všechna podezření, která se po zveřejnění videa z Ibizy objevila, a to včetně případné trestněprávní odpovědnosti. Kurz se chce také dozvědět, kdo si nahrávku nechal pořídit.

V médiích se mluví o tom, že tuto léčku na Stracheho nastražil německý komik Jan Böhmermann, jenž je v Německu podobnými kousky proslulý. Německý Der Spiegel, který za zveřejněním videa stojí, odmítl, že by ho pustil do světa cíleně právě teď, před eurovolbami. Prý video měli ve Spiegelu měsíc a po celou dobu ho vyhodnocovali. Když dospěli k závěru, že je autentické a pravdivé, rozhodli se ho zveřejnit.

Lavírování Kurze

Stracheho rezignaci na post vicekancléře Kurz nakonec v sobotu přijal. Novinářům podle agentury APA řekl, že koalici se svobodnými dříve při pochybení FPÖ nevypověděl. Chvíli přemýšlel i v pátek, resp. v neděli, ale nakonec uznal, že »co je moc, to je moc«.

Strache se na sobotní tiskové konferenci lacině označil za oběť akce tajných služeb, jejichž cílem je svrhnout rakouskou vládu. Zároveň se ale omluvil za svoje chování na schůzce. »Bylo to typické machistické chování ovlivněné alkoholem,« vymlouval se.

Šéfka opoziční Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová obratem podle ČTK prohlásila, že předčasným volbám její strana nebude bránit. Zároveň Kurze kritizovala za to, že se svobodnými do koalice vůbec šel. »Nemůže se zbavit zodpovědnosti za selhání a za to, že zemi do této nestabilní situace přivedl,« řekla veřejnoprávní televizi ORF.

FPÖ, do jejíhož čela se Strache postavil v roce 2005, byla ve vládě s lidovci od předloňského prosince. Strache stranu přivedl zpět do hlavního politického proudu a pod jeho vedením FPÖ zažila úspěch nevídaný od dob, kdy byl jejím předsedou charismatický Jörg Haider, připomněla agentura Reuters. Svobodní ovládají mimo jiné ministerstva zahraničí, vnitra a obrany. Strache se v minulosti snažil vytvořit obraz FPÖ jako umírněné strany, poměrně často se ale na veřejnost dostávají rasistické, xenofobní a antisemitské názory jejích členů.

Před sídlem rakouského kancléře se v sobotu sešlo asi 5000 demonstrantů, kteří především požadovali nové volby.

Podle průzkumů veřejného mínění by volby v Rakousku nyní vyhráli Kurzovi lidovci. Nicméně nezískali by takovou podporu, aby měli v parlamentu většinu. Tu by mohli mít jedině společně se sociálními demokraty (SPÖ). Kurz, rovněž zastánce populistické tvrdé protiimigrační politiky, má ovšem se SPÖ problematické vztahy.

(rj)