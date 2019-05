Českému výběru »zachutnala« osmička

Čeští reprezentanti vyhráli na mistrovství světa pátý zápas ze šesti, když porazili Rakousko vysoko 8:0. Skóre otevřel Radek Faksa, ještě v první třetině ho následoval Dominik Kubalík. V průběhu druhého dějství se prosadili další útočníci Dominik Simon, Michal Řepík a Michael Frolík. Pak mezi 43. a 46. minutou skórovali ještě jednou Řepík, bek Jan Kolář a Jakub Vrána.

Čisté konto vychytal Pavel Francouz, jenž nedopřál soupeři ani gól rovněž v předchozím utkání s Italy (8:0). Faksa, Kubalík a Kolář zaznamenali po třech bodech (1+2).

Do utkání s Rakouskem tentokrát dostali důvěru Tomáš Zohorna s bratrem Hynkem, v sestavě naopak nebyli bek Moravčík a útočník Chytil. Rakušané ve snaze o to, aby ušetřili co možná nejvíce sil na dnešní klíčový duel o záchranu s Italy, nasadili do hry brankářskou trojku Herzoga, nechali odpočívat několik opor a duel odehráli jen se 17 hráči.

Zápas měl od začátku jasný průběh. Bylo jen otázkou, kolik gólů Češi neškodnému sokovi nastřílejí. Prakticky ve hře bylo jen Francouzovo čisté konto.

Asistent hlavního kouče Karel Mlejnek byl spokojený se stoupající formou Radka Faksy. »Utkání se mu povedlo. Po těch zápasech po příletu byl jeho výkon vůbec nejlepší. Celkově jsme měli v utkání proti Rakousku problémy v první třetině s pohybem. Zbytečně jsme také faulovali. Ve druhé části jsme začali lépe bruslit. Hlavně jsme zlepšili kombinaci a to se pochopitelně projevilo na ukazateli skóre.«

Dále Mlejnek pozitivně zhodnotil hru v oslabení. »Když už k tomu v takovém čase došlo (celkem osm dvouminutových trestů) tak nám to pomohlo. Mohli jsme intenzivně zkoušet jak útočné, tak obranné dvojice.«

Hodně důležitá bude brankářská nominace do dvou nastávajících klíčových duelů. To zůstane pochopitelně v české šatně do poslední chvíle v tajnosti.

Aktuálním, posledním soupeřem výběru kouče Miloše Říhy ve skupině bude zítra Švýcarsko (12.15 ČT sport). Ve hře bude vedle určení čtvrtfinálového soupeře také místo konání zápasu a hrozba cesty za bojem o první čtyřku do Košic.

