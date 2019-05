FOTO - Škoda Storyboard

Spěchal do cíle a za potomkem

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vyhrál popáté v řadě a pošesté v kariéře Rallye Český Krumlov. Úřadující český šampion a hlavní favorit porazil ve třetím závodě domácího seriálu druhého Filipa Mareše o minutu a 13 vteřin, třetí místo obsadil s odstupem dalších 16 sekund Jan Černý.

Kopecký, startující poprvé s novou verzí vozu Škoda Fabia R5, se na populární soutěži vyrovnal i s půlminutovou penalizací, kterou dostal za nesprávné projetí retardéru. Na chvilku klesl na čtvrté místo, ale ještě v úvodní den rallye se dostal zpět do čela a náskok postupně zvyšoval.

»Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli, protože je to jedna z nejnáročnějších soutěží v domácím mistrovství. S novým autem jsme neměli žádné technické potíže, doufám, že bude minimálně stejně spolehlivé jako předchozí verze Fabie R5,« hodnotil Kopecký.

Oslavu vítězství si ale přímo v Českém Krumlově neužil, protože spěchal domů. S manželkou totiž čekají potomka.

Kolečko se polámalo

O druhé místo s Marešem dlouho bojoval Václav Pech, jenž ale nejprve chyboval v desátém měřeném testu a o tři erzety později jej zastavila nehoda. Zkušený pilot trefil balík slámy, vylomil přední kolo a rallye pro něj skončila. »Tahle rallye nám nevyšla,« smutně konstatoval Pech.

Na Mareše následně útočil Černý, předstihnout jej ale nedokázal. ­»Jsme rádi, že to takhle dopadlo a že jsme si to druhé místo snad i sami vybojovali. Každý viděl, že jsme se tahali o vteřiny. Závěr byl těžký, po odstoupení Vaška Pecha jsme se museli ukáznit, abychom nevyvedli nějakou hloupost, a naštěstí se nám to povedlo,« oddechl si Mareš.

Strom v autě

Radost měl nakonec i Černý, jenž na úvod havaroval na přejezdu mezi rychlostními zkouškami. Vůz ale příliš nepoškodil a v rallye pokračoval. »Když jsem viděl na přejezdu ten strom v autě, tak jsem chvíli myslel, že je konec. To, že budeme v cíli na bedně, bych vůbec nevěřil. Vyhráli jsme erzetu a užili si to. Snad jsme to konečně všechno prolomili,« uvedl s odlehčením Černý.

Čtvrtým dílem MČR bude Rallye Hustopeče, která se uskuteční 14. a 15. června.

(red)

Rallye Český Krumlov

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:27:15,5, 2. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -1:13,9, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:29,9, 4. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -1:40,2, 5. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -3:27,1, 6. Březík, Omelka (Škoda Fabia R5) -4:05,9, 7. M. Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) -4:44,6, 8. Rujbr, Švec (Škoda Fabia R5) -5:41,7.