Proto budu volit kandidátku KSČM

Žijeme v Evropě, která má své hranice, svůj historický vývoj, i když jazyky a donedávna hranice nás oddělovaly, někdy ovšem méně úspěšně, od těch druhých. Už Jiří z Poděbrad se pokusil vytvořit určité spojení evropských národů a T. G. Masaryk ve své Nové Evropě tento pohled ještě více zvýraznil. Poválečné hospodářské a vojenské bloky určitému propojení evropských států zabránily.

Dva rozdílné politické a sociální systémy neumožňovaly další vzájemné vstřícnější kroky. Léta devadesátá bohužel umožnila dominanci toho západního. To je holý fakt. Po rozpadu RVHP rozhodnutím referenda jsme se stali členy Evropské unie, jež je následníkem Evropského hospodářského společenství. To nelze zpochybňovat. Také naši kandidáti se stali poslanci Evropského parlamentu. Šest komunistů bylo zvoleno v prvních eurounijních volbách a vedli si v něm dobře. Dočasný posun veřejného mínění doprava snížil počet našich europoslanců. Vinni jsme však i my sami, protože nechodit k volbám, což se projevilo v řadě následných voleb, a nejen do Evropského parlamentu, znamená umožnit těm druhým, aby zvítězili a ovládli parlamentní funkce, z nichž mohou nařizovat nám ostatním a prosazovat své pravicové nebo populistické priority. Toto období by mělo skončit. Záleží ovšem na každém z nás, zda odloží své pochybnosti, svůj nezájem či přímo odpor k nařízením z Bruselu, překoná, jak jsme dříve říkávali, »sám sebe« a půjde dát hlas naší kandidátce. Pro členy KSČM je to výzva, zvláště když v těchto volbách poprvé se spojily čtyři levicové subjekty pod jedním programem a nabídly nové perspektivní tváře, pro něž je cílem spravedlivý svět.

Pokud bychom toto odmítli, pak rezignujeme na budoucnost a necháváme volný prostor pro pravicové antisociální proudy, z nichž nikdy nemůže vzejít nic, co by svou prací se živícím občanům dokázalo dávat skutečné životní perspektivy a zajistilo ne jenom slovní, ale i opravdovou rovnost.

Proto nejen že půjdu k volbám, ale budu volit také kandidátku KSČM.

Petr ŠIMŮNEK, 1. místopředseda ÚV KSČM