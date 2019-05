Ilustrační FOTO - Haló noviny

Odborníci o čištění ropy a ropovodu Družba

Organické chloridy, které znečistily na konci dubna ropu v ropovodu Družba, se běžně v ropných ložiscích ani v ropě prakticky nevyskytují, řekl Daniel Maxa z Ústavu technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podobné látky jsou podle něj v ropě zcela rozpustné a nezachycují se na stěně potrubí. Kontaminovanou ropu lze vytlačit dávkou nekontaminované tak, jako se to děje při sériové přepravě rop různých typů, k jejichž mísení nesmí dojít, uvedl.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod včetně České republiky proto dovoz sirné ruské ropy zastavily.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA), jak jsme již informovali, uvedla, že problém znečištění ropy v ropovodu se týká dodávek v objemu zhruba 250 000 barelů denně, což představuje necelá dvě procenta nabídky na evropském kontinentu.

»Obecně platí, že přítomnost chloru, respektive jeho sloučenin je spojena s rizikem korozního poškození vnitřního povrchu zařízení, ohroženy pak mohou být například katalyzátory v procesech následného zpracování, což by znamenalo značné ekonomické ztráty. Vyčištění ropy vzhledem k potřebné kapacitě a nedostupnosti potřebných technologií prakticky nepřipadá v úvahu,« řekl Maxa.

Problémy s obsahem chloru a jejich dopad podle něj do značné míry souvisí s konkrétním typem sloučenin, v nichž je chlor obsažen. »Za normálních podmínek chlor vstupuje do rafinerie ve formě zbytkového obsahu solí, zatímco termín organické chloridy je spojen s obsahem chloru v destilovatelných podílech ropy. Látky s obsahem chloru navíc v procesu zpracování ropy mohou podléhat dalším chemickým přeměnám,« dodal.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor doplnil, že potrubí ropovodu lze sice mechanicky vyčistit, nicméně není to nezbytně nutné. »I kontaminovaná ropa se nakonec využije jednoduše tím, že se dostatečně naředí, aby koncentrace chloridu klesla na přípustnou úroveň,« uvedl.

Vladimír Štěpán z poradenské firmy ENAS míní, že je zcela zbytečné po skončení současných problémů vyměňovat trubky ropovodu. »Navíc by to bylo velmi nákladné a časově náročné,« podotkl. Snížit koncentraci chloridů v ropě lze podle něj tím, že kontaminovaná ropa se odčerpá do zásobníků a pak se bude postupně v malých objemech znovu vracet do potrubí.

