Kateřina Konečná – jednička nejenom na kandidátce

Máma letí z práce domů. Jedna z prvních vět, kterou se naučil syn europoslankyně a vedoucí kandidátky do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!) Kateřiny Konečné. Tuto větu říkal vždy, když viděl na obloze letadlo.

»Měla jsem to štěstí, že jsem se v průběhu volebního období stala maminkou, což je věc, která člověku změní hodnoty. S dítětem člověk spoustu věcí vidí s nadhledem, ale za spoustu se bije ještě víc a zároveň ho rodina vrací do reality, protože když přijedu z Evropského parlamentu domů, čeká mě úklid, praní, žehlení, vaření, zkrátka všechno to, co k tomu být máma a manželka patří,« říká jednička komunistické kandidátky. Zároveň však přiznává, že bez obrovského zázemí, které jí poskytuje manžel, rodiče, ale i další členové rodiny, by to určitě nezvládala. »Není to jednoduché být máma a být zaměstnaná na plný úvazek, ale dá se to zvládnout, když má člověk kolem sebe to zázemí. Ale musím říct, že to je asi to nejcennější v mým životě, že kdykoliv můžu zvednout telefon a vím, že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomohou. Proto bych jim všem chtěla i prostřednictvím novin poděkovat,« dodává Konečná, která si jinak svůj osobní život hodně hlídá a nerada se o něj dělí s médii.

Třetí nejpracovitější poslankyně

Naučila se prý oddělovat osobní a pracovní život, což znamená, že buď pracuje, anebo je mámou. »Velmi záhy jsem pochopila, že dohromady to nejde. V takovém případě se všechno dělá napůl, a to mi nevyhovuje,« konstatuje vedoucí kandidátka.

Nemůžeme mluvit za rodinu, ale pokud jde o práci, určitě může být klidná. Vždyť navzdory tomu, že je maminkou malého syna a snaží se věnovat mu veškerý svůj volný čas, patří Konečná mezi nejpracovitější europoslance. V rankingu MEP, což je oficiální hodnocení aktivity europoslanců, získala Konečná 106,7 bodů, což ji řadí na 59. místo ze 750 poslanců. Mezi zástupci České republiky se umístila na třetím místě a kolegové z klubu konstatovali, že pokud by neotěhotněla, umístila by se ještě výš.

Co říká statistika

Kateřina Konečná se v uplynulých pěti letech zúčastnila 218 plenárních zasedání a 7819krát hlasovala, podala 192 písemných interpelací, 1876 pozměňovacích návrhů, spoluorganizovala 165 petic, 59 reportů, 202krát vystoupila v diskusi, připravila 46 hlavních referátů, 111 dodatečných referátů a 46 prohlášení.

Konečná pracovala v Evropském parlamentu ve výboru pro životní prostředí a ve výboru pro dopravu. Ani v jednom z nich nezahálela. Nejenže ji bylo slyšet, ale mnoho věcí se jí také podařilo prosadit.

Podařilo se jí prosadit kritickou zprávu výboru pro životní prostředí ohledně dvojí kvality potravin u jídla pro malé děti. »Nevím, proč by naše děti měly jíst méně kvalitní přesnídávky než třeba německé nebo francouzské děti,« uvedla europoslankyně.

Právem je hrdá na zasazení se o aplikaci zásady »stejné odměny za stejnou práci« v dopravním odvětví či na prosazení opatření proti přetáčení kilometrů u ojetých automobilů. Podílela se na boji proti smlouvám o volném obchodu (zejména TTIP a CETA), které by byly pro naše občany nevýhodné.

Aktivně spolupracuje s pacientskými organizacemi. Jako místopředsedkyně parlamentní skupiny pro rovný přístup ke zdravotní péči v Bruselu uspořádala mezinárodní konferenci zástupců pacientských organizací, kde české zástupce pacientů seznámila s jejich protějšky z jiných zemí EU. Europarlament i na její popud přijal usnesení o používání konopí pro léčebné účely. »Není možné dále akceptovat, že lidé, kteří jsou chronicky nemocní, a konopí jim evidentně může pomoci, jsou různě perzekvováni či trestáni místo toho, abychom jim podali pomocnou ruku,« tvrdí Konečná.

Zasadila se o zlepšování postavení pacientů a zvyšování povědomí o jejich problémech. Hodně síly věnuje také zlepšování právního prostředí pro výzkum vzácných onemocnění.

Konečná se zasadila také o záchranu českých tepláren a ocelářského průmyslu před likvidací v důsledku nedostatku povolenek CO2 v rámci reformy obchodování s emisními povolenkami.

Na co je nesmírně hrdá, je postupný zákaz palmového oleje v biopalivech, kdy toto téma vznesla na půdě Evropského parlamentu vůbec jako první poslankyně. Šlo o historicky první zprávu Evropského parlamentu k tématu palmového oleje a boje proti odlesňování planety.

S dobrou knížkou na gauči

Zůstává Kateřině Konečné vůbec nějaký volný čas, který by mohla věnovat pouze sobě a svým zálibám? »Takových chvilek je skutečně velmi málo. Veškerý čas, který trávím doma, věnuji své rodině, a když už se stane, že skutečně si můžu dělat, co chci, tak ráda relaxuji na zahradě. Máme nejen vlastní zahradu, ale také zahradu u domu rodičů, a hodně mě nabíjí, když můžu vypnout telefon, nechat ho v obyváku a rýpat se na zahradě v hlíně. To je pro mě to nejlepší trávení volného času,« přiznává komunistická kandidátka.

Za super lenošení považuje čas strávený s dobrou knížkou na gauči, obvykle však usne už po přečtení první strany. »Pravdou je, že jsem za poslední rok bohužel nečetla téměř nic nepracovního, nic, co bych nepotřebovala ke své práci, a i když si zakazuju chodit do knihkupectví, občas ten zákaz poruším a musím říct, že se mi toho na stole kupí strašně moc,« řekla Konečná. Věří ale, že nyní po roce volební kampaně si konečně najde čas na to, některé knihy otevřít a v klidu si je přečíst. Nejvíce se těší na severské detektivky.

Nabít energii jí pomáhá také hudba a jako správný severomoravák si pouští Jarka Nohavicu, který ji prý vždy nastartuje. Miluje jeho texty, a když se jí to podaří, ráda si zajde i na jeho koncert. Konečná má v oblibě především české písničky, nejen současné, ale i ty starší.

Opět na pionýrské tábory

Pokud jde o sport, i v tomto směru musela Konečná polevit. Nicméně v létě se snaží alespoň nějaký čas trávit na kolečkových bruslích a v zimě na lyžích. Rozhodně by se prý nenazvala nějakým superaktivním sportovcem. Svým sportovním aktivitám se věnuje pouze rekreačně. Co ovšem nezvládá, je běh. »Stokrát jsem se chtěla donutit běhat, ale přiznávám, že na to nemám sílu,« rezignovaně dodává europoslankyně.

Kvůli mateřství a pracovní vytíženosti Kateřina Konečná na dva roky přerušila svou milovanou činnost, které se se věnovala celá léta, a to je organizování pionýrských táborů. Věří však, že již letos se jí podaří na tuto činnost navázat. »Doufám, že se nám to povede, chceme se opět vrátit na táborovou základnu a strávit tam těch krásných deset dnů v létě,« říká Konečná.

KSČM záleží na blahu občanů

Nyní je už vše v rukou voličů. Česká republika svých 21 poslanců v Evropském parlamentu mít bude. Pouze voliči ale rozhodnou o tom, zda je budou reprezentovat lidé, kteří nemají vůbec žádné sociální cítění, kteří nahrávají nadnárodnímu kapitálu a chtějí, aby všechno bylo volnou rukou trhu, anebo lidé, kteří nebudou papouškovat názory oligarchů, ale budou brát za své názory, které slyší od občanů na ulicích, lidé, kteří budou bojovat za české zájmy, kterým záleží na blahu svých občanů a kteří je nezklamou. To jim zaručují kandidáti KSČM v čele s nynější europoslankyní Kateřinou Konečnou.

Jana DUBNIČKOVÁ

FOTO – Miloš SKÁCEL