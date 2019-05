Filipínský prezident Rodrigo Duterte. Ilustrační foto - wikimedia commons

Filipíny odmítají kanadský odpad

Filipíny stahují z Kanady své nejvyšší diplomaty poté, co Ottawa promeškala termín, do kterého měla odvézt zpět 69 lodních kontejnerů plných odpadků.

Filipínský prezident Rodrigo Duterte, který si často nebere servítky ani při diplomatických stycích, minulý měsíc pohrozil Kanadě válkou a dodal, že kontejnery s odpadky osobně doprovodí přes moře zpět do Kanady - anebo je vyklopí před kanadským velvyslanectvím v Manile.

»Měli bychom v Kanadě ponechat jen minimální diplomatické zastoupení, dokud jejich odpadky nezamíří zpátky,« napsal filipínský ministr zahraničí Teodoro Locsin na svůj účet na Twitteru poté, co vypršel termín 15. května. Kanadské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že je tímto vývojem »zklamané«, ale bude nadále usilovat o vyřešení problému. »Kanada opakovaně filipínskou vládu ujistila, že je nadále zavázaná odstranit kanadský odpad z Filipín,« uvádí prohlášení. »Budeme pokračovat a dokončíme potřebné kroky k návratu odpadu do Kanady.« Kanada uvádí, že odpad, který byl do Manily vyvezen v letech 2013 až 2014, byl součástí komerční transakce, se kterou neměla vláda co do činění. Mezitím nicméně nabídla, že odpadky odveze zpátky. Kontejnery byly označené jako plasty určené k recyklaci na Filipínách, ale ve skutečnosti obsahovaly použité plenky, noviny a lahve na vodu.

(čtk)