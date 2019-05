Ilustrační foto - wikimedia commons

USA připravují trestání Maďarska

Spojené státy mají připraveny sankce proti osobám z okolí Viktora Orbána, ale zatím je neuplatňují v naději, že maďarský premiér dostojí svým slibům a zůstane věrný Západu.

Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na osoby obeznámené se situací v Bílém domě. Orbána minulé pondělí přijal prezident Donald Trump, který předsedu maďarské vlády označil za vůdce respektovaného po celé Evropě.

Sankcemi by měli být postiženi nejbohatší Maďaři, z nichž někteří vlastní média podporující Orbána. Přední činitelé americké vlády doufali, že Orbána během pobytu ve Washingtonu přesvědčí, aby se zavázal k respektování amerických zájmů, například dovozem amerického zemního plynu, ratifikací dlouho dojednávané zbrojní dohody s USA nebo blokováním čínských společností, které chtějí v Evropě vybudovat internetovou infrastrukturu příští generace, napsal newyorský list. Washington také ostře vystupuje proti dostavbě jaderné elektrárny Paks ruským koncernem Rosatom.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí na dotaz ohledně sankcí odpověděl, že »vláda Spojených států se nezdráhá projevit obavy z jednání našich spojenců v NATO, pokud takové obavy má«.

Zdivočelí kongresmani

Někteří členové Kongresu ale dávají přednost tvrdšímu postupu, napsal The Wall Street Journal. »V době, kdy se USA snaží bránit agresi Kremlu v Evropě, jsme hluboce znepokojeni těsnými vztahy mezi naším partnerem v NATO a Moskvou,« napsali v dopisu do Bílého domu republikánští a demokratičtí členové senátního zahraničního výboru.

Terčem sankcí by se podle The Wall Street Journal mohl stát Lőrinc Mészáros, Orbánův přítel z dětství, který se za jeho vlády stal miliardářem. Sankce by mohly být uplatněny v rámci takzvaného Magnitského zákona, který vládě USA umožňuje postihnout v zahraničí osoby porušující lidská a občanská práva. Sankce by mohly zasáhnout i Orbánova zetě Istvána Tiborcze nebo šéfa premiérovy kanceláře Antala Rogána.

(čtk)