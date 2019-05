Ilustrační FOTO - Pixabay

Výzkum uštknutí

Britská nezisková organizace Wellcome Trust věnuje 80 milionů liber (téměř 2,4 miliardy Kč) na výzkum moderních a efektivních metod léčby otravy hadím jedem.

Na hadí uštknutí každoročně zemře více než 120 000 lidí, především ve venkovských oblastech Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Odborníci nazývají současný stav léčby skrytou zdravotnickou krizí.

»Léčba hadích uštknutí v podstatě závisí na 100 let staré metodě,« upozornil David Lalloo z univerzity v Liverpoolu. Novinářům také řekl, že kvůli nedostatku peněz na financování vědeckého výzkumu je bádání v této oblasti značně omezené. Světová zdravotnická organizace (WHO) má do konce května zveřejnit plán, jehož cílem je do roku 2030 snížit počet úmrtí způsobených hady o polovinu.

Současné protijedy vznikají tak, že se koni naočkuje malé množství hadího jedu. Jeho krev se následně používá pro léčbu lidí. Podle agentury Reuters je to metoda z 19. století, která neodpovídá moderním normám z hlediska bezpečnosti ani účinnosti. Při léčbě také hrozí nebezpečí znečištění a vedlejších účinků. Pacienti proto musejí zůstat v nemocnici, které jsou však z některých venkovských oblastí těžko dostupné. Cestu si proto často nemohou dovolit a léky se k nim dostanou pozdě.

Pro lidi, kteří jsou uštknutím nejvíce ohroženi, navíc není k dispozici dostatek účinných protijedů. Například v Africe zřejmě nefunguje až 90 % dostupných protilátek. »Uštknutí hadem je, nebo by mělo být, léčitelné,« říká vědecký ředitel nadace Wellcome Trust Mike Turner. »Hadi budou útočit stále, není ale důvod, aby kvůli tomu umíralo tolik lidí,« dodal.

(čtk)