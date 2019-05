Ilustrační FOTO - Pixabay

Hlas pro KSČM je hlasem pro referendum

Velkým tématem voleb do Evropského parlamentu, které začínají tento pátek, bude otázka referenda. Většina stran se ho bojí jako čert kříže. Komunisté patří k velkým výjimkám. Podporují možnost Evropanů vynutit si celoevropské referendum, ale nebojí se ani referenda o vystoupení České republiky z EU či o odmítnutí eura.

I dnes může milion občanů ze sedmi zemí EU požádat o celoevropské referendum. Ale ať seberou jakýkoli počet podpisů, vždy jde jen o námět pro Evropskou komisi. »Ta nemusí tuto žádost vůbec vyslyšet. A to je chyba,« říká vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná. Je to podle ní jeden z důkazů, že Evropská komise má stále příliš velké kompetence a minimální odpovědnost vůči voličům a občanům. »My chceme, aby komise měla povinnost takové referendum vypsat, jakkoli jsme v takovém případě se ochotni bavit o navýšení nutného počtu podpisů či zemí,« zdůrazňuje Konečná. Pokud by se podařilo takový návrh prosadit, je to podle Konečné velká šance vrátit Evropskou unii lidem.

Vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná.

Komunisté bojují za referendum jako obecný princip dlouhodobě, na národní úrovni navrhují zákon o referendu už od roku 1998. Dvojka komunistické kandidátky Andrej Bóna je přesvědčen o tom, že kdo se bojí referenda, bojí se demokracie. »Demokracie bez možnosti obecného referenda je pouhou parodií sebe sama. Zastupitelé zvolení lidem mohou rozhodovat jenom proto, že jim lidé předelegovali svou moc. Přímá demokracie je tedy vždy nadřazená té zastupitelské,« řekl Haló novinám Bóna.

Konečná považuje za zbabělý přístup některých stran, jako třeba ČSSD, které alibisticky říkají »referendum ano, ale ne o podstatných věcech, jakým je třeba vystoupení ČR z Evropské unie«. »Pokud lidé dostali šanci rozhodnout o vstupu do EU, proč by neměli být kompetentní rozhodovat i o případném vystoupení? A nutno přiznat, že Evropská unie se od rozhodnutí o našem vstupu dosti změnila. Já se na rozdíl od řady jiných politiků nebojím občanů v referendu zeptat, zda v EU chtějí setrvat, nebo chtějí odejít,« uvedla Konečná.

Podobný názor zastává i Andrej Bóna. Přestože sám členství České republiky v EU podporuje a vystoupení by si nepřál, odmítá farizejsky podporovat referendum jen tehdy, když se hodí. »Lidem nesmí být upřena ani možnost rozhodovat přímo o věcech nejdůležitějších,« řekl Bóna. Nemyslí si ovšem, že by k platnosti takového rozhodnutí měla postačovat prostá většina 51 procent hlasů. »V otázkách jako je například členství v EU by pro platnost rozhodnutí měla být zapotřebí určitá minimální účast a výrazná většina podporující takové rozhodnutí,« vysvětlil Bóna.

Podle Konečné není možné, aby si politici mysleli, že demokracie je o tom nechat se na čtyři nebo pět let zvolit, a pak si dělat, co se jim zlíbí, bez ohledu na názory veřejnosti. Lidé mají právo sdělit politikům i formou referenda svůj postoj k určitým věcem, a ti mají povinnost to respektovat, volky nevolky.

Konečná je přesvědčena o tom, že by měli Češi dostat právo v referendu rozhodnout i o tom, zda chtějí přijmout měnu euro, a to navzdory tomu, že se k jeho přijetí ČR zavázala v přístupové smlouvě z roku 2004. »Ano, v šíleně vyjednaných podmínkách našeho vstupu jsme se bohužel k přijetí eura zavázali. Euro se však od té doby změnilo natolik, že bychom se lidí měli zeptat, jestli chceme být součástí takové eurozóny, jaká je teď,« je přesvědčena jednička kandidátky KSČM – Česká levice společně!. Konečná přitom neskrývá, že by si přála, aby Češi euro nakonec odmítli. »Nedomnívám se, že euro je v tuto chvíli pro české občany jakkoli výhodné,« řekla jasně Konečná.

Česká republika vybere ve volbách 21 europoslanců. Volební místnosti se otevřou v pátek 24. května ve 14 hodin a zavřeny budou ve 22 hodin. V sobotu pak bude možno volit od 8 do 14 hodin. Výsledky bude možno zveřejnit až v neděli večer po 23. hodině.

(ste)