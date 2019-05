Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM bude o schodku jednat

KSČM zatím váhá, zda podpoří státní rozpočet na příští rok, ve kterém ministerstvo financí počítá se schodkem 40 miliard korun.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jeho strana s takovým schodkem zatím nepočítá a bude to předmětem jednání o pokračování tolerance menšinového kabinetu ANO a ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce o podpoře mluvit se všemi subjekty, s KSČM ovšem prioritně. »Nebudu nic předjímat, nic předjednané nemám, jsem připravena vést jednání se všemi,« řekla. »Určitě s KSČM budu jednat na prvním místě, ale budu jednat se všemi dalšími subjekty,« dodala.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos. »KSČM s takovým schodkem zatím nepočítá a bude to předmětem jednání o pokračování tolerance,« konstatoval Filip.

Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že sociální demokracie je připravena rozpočet podpořit, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Za ideální považuje, aby o rozpočtu jednala koaliční rada, ČSSD ale bude podle Hamáčka trvat na svých prioritách. Vadí mu například kritika velkého rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální demokracie například pochybuje i nad úmyslem premiéra Andreje Babiše (ANO) zřídit fond, do kterého by přispívaly banky.

Rozpočet navržený ministerstvem financí počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Daňové příjmy včetně sociálního pojištění by pak měly podle ministerstva stoupnout na 1,389 bilionu korun z letos plánovaných 1,325 bilionu korun.

Schillerová dodala, že u úřadů trvá na desetiprocentní úspoře v provozních výdajích. Zároveň chce do budoucna v rozpočtových pravidlech upravit vázání peněz na neobsazená pracovní místa a zároveň motivovat úřady k úsporám například tak, že jim polovinu z úspor vrátí.

(cik)