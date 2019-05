Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zadeh na kauci nepůjde

Odvolací Vrchní soud v Olomouci zamítl sedm stížností složitelů kauce za Shahrama Abdullaha Zadeha v kauze miliardového krácení daní.

Složitelé namítali, že předseda senátu Krajského soudu v Brně je podjatý, řekla mluvčí krajského soudu Eva Angyalossy. Zadehovi blízcí za podnikatele složili kauci 150 milionů korun, Zadeh je ale stále ve vazbě kvůli jinému trestnímu stíhání. Samotnou stížnost ohledně kauce řeší Ústavní soud.

Všechny stížnosti složitelů směřovaly proti usnesení senátu krajského soudu, podle kterého jeho předseda Aleš Novotný není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení. Námitku podjatosti podal také Zadeh, poté i stížnost proti usnesení senátu, i tuto olomoucký vrchní soud zamítnul.

Íránce s českým občanstvím Zadeha a dalších 14 lidí obžaloba viní z daňových úniků. Jsou podezřelí z toho, že šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda je 2,5 miliardy korun. Justice začátkem roku 2016 rozhodla o Zadehově propuštění na kauci 150 milionů korun, kterou zaplatili Zadehovi blízcí a přátelé. Na konci roku 2016 ho ale brněnský městský soud poslal opět do vazby, policie totiž podnikatele v další kauze obvinila z ovlivňování svědka.

Lidé, kteří složili za podnikatele kauci, ve věci samotné podali ústavní stížnost. Poukazují na skutečnost, že Zadeh je stále ve vazbě kvůli jinému trestnímu stíhání, stát ale kauci nevrátil. »Největší kauce v historii České republiky byla zaplacena za člověka, kterého soud nakonec stále drží ve vazbě. Z logiky věci plyne, že buď si stát nechá obžalovaného ve vazbě, nebo ho propustí na kauci, ale nemůže držet obě věci zároveň,« uvedl už dříve advokát Zdeněk Koudelka, který stížnost soudu doručil.

V kauze ovlivňování svědka už padl rozsudek, brněnský městský soud Zadeha poslal na začátku března nepravomocně na 3,5 roku do vězení. Ve vazbě zůstává doposud. V hlavní daňové kauze jsou termíny hlavního líčení u krajského soudu aktuálně rozepsány do konce roku, rozsudek by mohl zaznít příští rok.

(cik)