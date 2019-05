KDU-ČSL podává k ÚS stížnost na zdanění náhrad církvím

Lidovci odešlou do konce týdne ústavní stížnost na zdanění finančních náhrad za majetek nevydaný církvím v restitucích. Podpořilo ji 42 senátorů. Kromě lidovců jsou mezi nimi i členové klubů ODS, Senátor 21 a tři zástupci ČSSD. Ta ve Sněmovně zákon podpořila.

Podle autora stížnosti Jakuba Kříže je stížnost založena na několika argumentech. Zdanění je podle ní retroaktivní, protože nárok na výplatu náhrad vznikl už v roce 2013. Podle stížnosti vzniká také daňová nerovnost, protože církve by se staly prvním subjektem, který by musel vyplácet daně z majetku vráceného v restitucích. Argumentuje také tím, že zdanění znamená zásah do legitimního očekávání církví a náboženských společností, které se dohodly se státem na vyplacení náhrad, stát ale nebyl ochoten vyplatit částku najednou, a proto se dohodl na třicetiletých splátkách, jejichž část nyní chce zdanit. »Jsme v situaci, kdy je popíráno legitimní očekávání a zároveň je zdaňováno něco, co není příjmem, ale odškodněním,« řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Podání stížnosti není podle místopředsedy ÚV KSČM, místopředsedy ústavně právního výboru Sněmovny a jednoho z předkladatelů zákona o zdanění církevních náhrad Stanislava Grospiče překvapením, strany už dříve avizovaly, že se k takovému kroku chystají. Stejně tak argumenty, které jsou ve stížnosti uváděny, nejsou podle něj nové, nezakládají se však na pravdě. »Zákon nezakládá žádnou retroaktivitu, protože k danění by došlo od momentu nabytí účinnosti zákona, a to je 1. leden příštího roku, zpětně by se nedanilo nic, čili žádná retroaktivita tam není,« reagoval Grospič pro náš list. Namístě není podle něj ani tvrzení o vzniku daňové nerovnosti. »Církve by neplatily daně z majetku vráceného v takzvaných restitucích, platily by daň z finančních náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích,« vysvětlil místopředseda ÚV KSČM. Stejně tak zákon podle něj neruší legitimní očekávání. »Nikdo nechce, aby se smlouvy s církvemi a náboženskými společnostmi měnily nebo rušily, nebo aby se do nich nějakým jiným způsobem vstoupilo. Trvám na tom, že námi připravený zákon nenarušil právní řád, ani právní jistoty, ani legitimní očekávání,« dodal Grospič.

Laciné body v předvolební kampani

Senátoři odešlou stížnost do konce týdne datovou schránkou Ústavnímu soudu. Zároveň žádají o přednostní projednání záležitosti, protože zákon nabude účinnosti od ledna 2020.

Samostatnou ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí připravují i poslanci. Podle Výborného je koncipována jiným způsobem a bude se doplňovat se senátní stížností. Podání vlastní stížnosti avizovali také senátoři STAN, což Výborný označil za tříštění sil. Grospič plejádu chystaných ústavních stížností chápe tak, že před volbami mají strany, které byly proti zdanění finančních náhrad církvím, snahu zareagovat kvůli medializaci, protože tím mohou získat laciné body v předvolební kampani.

Zdanění finančních náhrad prosadila v dubnu vládní koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal 2. května. Církve mají hradit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, od příštího roku.

Restituční zákon schválený za vlády Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 mld. Kč. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 mld. Kč navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

(jad)