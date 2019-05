V zámořském souboji byli lepší Kanaďané

Hokejisté Ruska porazili na MS v Bratislavě Švédsko 7:4 a vyhráli skupinu B před ČR. Kanada zdolala v Košicích USA 3:0 a zvítězila ve skupině A před Finskem, které nečekaně prohrálo s Německem 2:4. Češi budou hrát čtvrtfinále MS s Německem ve čtvrtek v Bratislavě. Další dvojice tvoří Rusko - USA, Kanada - Švýcarsko a Finsko - Švédsko.

Skupina A:

Kanada zakončila první část MS výhrou nad USA 3:0

Hokejisté Kanady porazili na závěr základní části tým Spojených států amerických 3:0, vyhráli skupinu A a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Švýcarskem. Čtvrtí Američané budou hrát s dosud neporaženým Ruskem. Kanaďané dnes podruhé za sebou a potřetí na turnaji neinkasovali, čisté konto udržel brankář Matt Murray.

Kanadě se stejně jako v předešlých dvou zápasech proti Německu a Dánsku vydařil začátek a již po 109 sekundách se dostala do vedení, když gólmana Schneidera překonal po chytré a nečekané Stoneově přihrávce zpoza branky Dubois.

Hráči Javorových listů byli aktivnější a v 9. minutě vedení navýšili. Po přečíslení dva na jednoho se prosadil Turris. Kanaďané v brance se spolehlivým Murrayem pak už zápas kontrolovali.

V polovině utkání mohl snížit z brejku Vatrano, ale trefil tyč. Ve 36. minutě se už Kanada radovala z třetího gólu, rozhodčí však Stoneovu trefu neuznali pro hru vysokou holí. Již o 33 sekund později Kanaďané skórovali znovu a tentokrát v souladu s pravidly. "Daří se nám dávat góly ve správnou chvíli," pochvaloval si útočník Jonathan Marchessault.

Němci na MS nečekaně porazili Finy, rozhodl Draisaitl

»Myslím si, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Všichni podali takový výkon, že jsme dokázali porazit Finsko,« pochvaloval si Draisaitl po utkání. »Jsem hrdý na to, jak jsme hráli. Odvedli jsme skvělou práci a dokázali jsme, že můžeme hrát proti nejlepším,« doplnil jej Dominik Kahun.

Do první šance se dostal v úvodní přesilové hře Jokiharju, trefil ale jen tyč. Seveřané byli výrazně střelecky aktivnější a do vedení šli v 16. minutě, kdy Lehtonenovu střelu od modré čáry tečoval Pesonen.

Němci vyslali v úvodní dvacetiminutovce na brankáře Lankinena jen tři střely, přesto se jim podařilo za dvě minuty vyrovnat. Zasloužil se o to po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Michaelis. Následně mohl otočit skóre Draisaitl, Lankinen si ale s jeho zakončením poradil.

Do vedení se opět dostali Finové, ve 25. minutě se prosadil Tyrväinen, který se dnes posunul do středu elitního útoku.

Němci byli po přestávce mnohem aktivnější a Lankinen si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Finská jednička si poradila s první šancí Kahuna, útočník Chicaga se ale o pár sekund později přece jen prosadil.

A ve třetí třetině se Německu podařilo zápas otočit. Draisaitl v přesilové hře překonal Lankinena potřetí. Tým kouče Söderholma pak několikrát podržel na šampionátu podruhé chytající brankář Grubauer a při power play svým pátým gólem na turnaji podtrhla nečekanou výhru znovu hlavní hvězda německé sestavy Draisaitl.

»Podali jsme solidní výkon, naše hra se zlepšuje a myslím si, že jsme na správné cestě. Německo ale bylo dnes lepší. Musíme ten výsledek vzít a připravit se na další zápas,« řekl finský útočník Sakari Manninen.

Nagy v posledním zápase kariéry rozhodl na MS o výhře Slovenska

»Děkuji všem za krásnou rozlučku. Myslím, že jsme hráli každý zápas naplno a předváděli jsme skvělý hokej. Mladí kluci, kteří zde hráli, makali a zapadli do týmu. Musí na sobě ale i nadále pracovat,« řekl Nagy.

Již před utkáním bylo jasné, že slovenská reprezentace skončí v tabulce skupiny A pátá a Dánsko šesté.

Zápas týmů, které již nemohly postoupit do čtvrtfinále, moc atraktivní hokej nenabídl. Vyprodaná Steel arena si musela počkat na gól až do 40. minuty, kdy se 56 sekund před koncem druhé třetiny odrazil puk od útočníka Jespera Jensena za záda brankáře Dahma.

Slováci, kteří si krátce předtím ve 38. minutě symbolicky připomněli před osmi lety tragicky zesnulého útočníka Demitru, proměnili ve vedení svou mírnou převahu. Před gólem trefil Daňo tyč a šanci otevřít skóre měl po přihrávce Nagye, který do utkání nastoupil s kapitánským "céčkem" na dresu, Krištof.

Ve 47. minuty byli v rychlém sledu vyloučeni Daňo se Sekerou a Dánové přesilovku pět na tři bleskově využili. Po 19 sekundách výhody překonal Godlu ve slovenské brance Boedker. Další gól již nepadl a vítěze určily až nájezdy. Zatímco Dahma překonali Nagy a Krištof, Godla si se všemi čtyřmi pokusy soupeřů poradil.

Svůj poslední zápas na slovenské střídačce možná odkoučoval Craig Ramsay, kterému po sezoně končí smlouva a ještě se nevyjádřil, zda má zájem pokračovat.

»Myslím si, že náš tým na mistrovství byl výborný. Hráči hráli naplno, odvážně a nemohl jsem po nich žádat, aby ještě více bojovali. Musíme se poučit, jak dotáhnout zápas do úspěšného konce. Celých 60 minut,« řekl Ramsay a poukázal na nezvládnuté koncovky soubojů s Kanadou a Německem. »Kdybychom ze sedmi zápasů vrátili 40 sekund, postoupili bychom a všichni by byli šťastní,« dodal.

Skupina B:

Rusové porazili obhájce titulu Švédy 7:4 a vyhráli skupinu

Hokejisté Ruska porazili v posledním utkání skupiny B v Bratislavě Švédsko vysoko 7:4. Obhájci titulu utrpěli debakl i přesto, že po první třetině vedli. Ve druhém dějství ale šestkrát inkasovali, z toho tři góly vstřelila sborná během 188 vteřin mezi 35. a 38. minutou.

Rusové zůstali ve skupině stoprocentní a vyhráli ji s oslnivým skóre 36:7. Ve čtvrtfinále se střetnou s USA, čtvrtým celkem košické skupiny A. Právě na východ Slovenska se musí výběr Tre kronor přesunout za bitvou o nejlepší čtyřku. V severském derby vyzvou Finsko.

Švédové mohli ještě pomýšlet na prvenství ve skupině, jenže k tomu potřebovali vysokou výhru nad sbornou. Zároveň měli v rukách další osud českého týmu. Výhra 3:0 by Čechům přihrála první místo, přesně tříbrankový rozdíl od skóre 5:2 a vyšší by je naopak dostal na třetí místo a ve slovenské metropoli by mohli zůstat Seveřané.

Ti rozehráli zápas dobře, když v polovině osmé minuty otevřel skóre úspěšnou tečí Landeskog. Do první přestávky hráli Švédové ještě dvě přesilovky, vedení se jim ale navýšit nepodařilo.

Ve druhém dějství přišel velký obrat. Už po 57 sekundách ho načal Anisimov. Markström se chvilku nato vyznamenal proti Kovalčukovi, ale ve 25. minutě dokonal obrat Dadonov, a když se pak před polovinou zápasu prosadil střelou z mezikruží ještě Ovečkin, bylo jasno.

Ne snad s ohledem na rozdíl ve skóre, ale proto, jak se Švédové sesypali. V čase 34:39 až 37:47 inkasovali během ruské smršti další góly od Kaprizova, Grigorenka a Malkina, přičemž poslední dva zásahy dělilo jen půl minuty.

Alespoň kosmetickou úpravu ostudného debaklu zařídili ve třetí dvacetiminutovce Nylander, Ekman-Larsson a Klingberg, sedmý gól sborné vstřelil Orlov.

Lotyši porazili po obratu Norsko 4:1 a skončili desátí

Hokejisté Lotyšska zdolali v souboji o konečné páté místo v základní skupině B na mistrovství světa v Bratislavě Norsko 4:1 a celkově skončili na turnaji desátí. Obrat z 0:1 zařídili brankami mezi 47. a 55. minutou Janis Jaks, Rihards Marenis a Ronalds Keninš. Norové obsadili 12. pozici.

V úvodním dějství neproměnili šance Meija a Indrašis a v 16. minutě při Batnově vyloučení šli do vedení Norové. Po Holösově přihrávce se trefil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu Merzlikinsovy branky Lindström.

Lotyši se dočkali v úvodu druhé části vyrovnání také v početní výhodě při Lesundově pobytu na trestné lavici. Balcers našel na levém kruhu Indrašise, který nedal šanci přesouvajícímu se Haukelandovi. Ve 33. minutě Norům pomohla tyč po Blugersově teči.

Ve 47. minutě tečoval Bonsaksen nešťastně Jaksův pokus a Lotyši otočili stav zápasu. Za 56 sekund zvýšil z úniku střelou na Haukelandovu vyrážečku Marenis. V 55. minutě se odrazil puk k levé tyči před odkrytou branku ke Keninšovi, který dovršil výsledek.

Skupina A (Košice):

Finsko - Německo 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Pesonen (M. Lehtonen, Jokiharju), 25. Tyrväinen (Ojamäki) - 18. Michaelis (Plachta, Eisenschmid), 34. Kahun (Draisaitl), 45. Draisaitl (Pföderl), 59. Draisaitl. Rozhodčí: Gofman (Rus.), Reneau - Hancock (oba USA), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 6685.

Finsko: Lankinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Ojamäki - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Sallinen, Kuusela - Kiviranta, Lammikko, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

Německo: Grubauer - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Nowak, J. Müller, Reul, Schopper - Hager, Draisaitl, Ehliz - Eisenschmid, Michaelis, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Noebels, Loibl - Fauser. Trenér: Toni Söderholm.

Slovensko - Dánsko 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Marinčin (Studenič, Nagy), rozhodující nájezd Nagy - 47. Boedker (Patrick Russell, Jensen Aabo). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Öhlund (Švéd.) - Leermakers (Niz.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 7440.

Slovensko: Godla - Černák, Sekera, Čajkovský, Marinčin, Fehérváry, Koch - Daňo, L. Hudáček, Tatar - Nagy, Krištof, Studenič - Lantoši, Sukel, Bondra - Liška, Buc, Lunter - Zigo. Trenér: Craig Ramsay.

Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, O. Lauridsen, Bruggisser, Jensen Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, S. Lassen - Patrick Russell, Regin, Boedker - Storm, J. Jensen, Nicklas Jensen - Meyer, Madsen, Bau - Olesen, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers.

Kanada - USA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dubois (Stone), 9. Turris (Mantha), 36. McCann (Turris, Fabbro). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Fraňo - Lhotský (oba ČR), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:2, navíc Mantha (Kan.) 10 min. Bez využití. Diváci: 7440.

Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Theodore, Fabbro, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Jost - Strome. Trenér: Alain Vigneault.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Werenski, Skjei, Q. Hughes, Hanifin, Fox - P. Kane, White, DeBrincat - Keller, D. Larkin, J. van Riemsdyk - Kreider, Eichel, Gaudreau - D. Ryan, Glendening, Vatrano - Kunin. Trenér: Jeff Blashill.

Konečná tabulka:

1. Kanada 7 6 0 0 1 36:11 18 2. Finsko 7 5 0 1 1 22:11 16 3. Německo 7 5 0 0 2 18:18 15 4. USA 7 4 1 0 2 27:15 14 5. Slovensko 7 3 1 0 3 28:19 11 6. Dánsko 7 1 1 1 4 18:23 6 7. Velká Británie 7 0 1 0 6 9:41 2 8. Francie 7 0 0 2 5 14:34 2

Pozn.: o umístění Velké Británie a Francie rozhoduje vzájemný zápas.

Skupina B (Bratislava):

Norsko - Lotyšsko 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 16. T. Lindström (Holös, Martinsen) - 23. Indrašis (Balcers, Blugers), 47. Jaks (Balinskis, Indrašis), 48. Marenis (A. Kulda, Balcers), 55. Keninš (Indrašis). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Rantala (Fin.) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 8965.

Norsko: Haukeland - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull, Kasastul - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Martinsen, T. Lindström, Reichenberg - Roest, K. Forsberg, Röymark - Haga, Trettenes. Trenér: Petter Thoresen.

Lotyšsko: Merzlikins - Cibulskis, Freibergs, Balinskis, Jaks, A. Kulda, Sotnieks, Zile - Balcers, Darzinš, Blugers - Roberts Bukarts, Indrašis, Keninš - Meija, Rihards Bukarts, Bičevskis - Batna, Dzierkals, Gegeris - Marenis. Trenér: Bob Hartley.

Švédsko - Rusko 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Landeskog (M. Pettersson, E. Pettersson), 53. W. Nylander (Wennberg), 57. Ekman-Larsson (E. Pettersson), 59. J. Klingberg (Ekman-Larsson, W. Nylander) - 21. Anisimov (Gusev, Kučerov), 25. Dadonov (Sergačov, Kuzněcov), 29. Ovečkin (Malkin, Chafizullin), 35. Kaprizov, 38. Grigorenko, 38. Malkin (Zadorov, Dadonov), 53. Orlov (Barabanov, Tělegin). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik - Ondráček (oba ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 1:3, navíc Hörnqvist (Švédsko) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 9085.

Švédsko: Markström - J. Klingberg, Ekman-Larsson, A. Larsson, Ekholm, M. Pettersson, E. Gustafsson - Hörnqvist, W. Nylander, Wennberg - E. Lindholm, Landeskog, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - Bratt, Krüger, Rasmussen - Lindblom. Trenér: Rikard Grönborg.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Tělegin, Andronov, Kovalčuk - Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov.

Konečná tabulka:

1. Rusko 7 7 0 0 0 36:7 21 2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18 3. Švédsko 7 5 0 0 2 41:21 15 4. Švýcarsko 7 4 0 0 3 27:14 12 5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 21:20 9 6. Norsko 7 2 0 0 5 19:33 6 7. Itálie 7 0 1 0 6 5:48 2 8. Rakousko 7 0 0 1 6 9:40 1

(čtk)