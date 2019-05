Národní tým v EP

Právě probíhající šampionát mi vnuknul myšlenku, jak by bylo krásné, kdyby naši zástupci, kteří budou zvoleni do Evropského parlamentu, si vzali příklad z našeho národního týmu. Ačkoliv doma hrají každý za jiný klub, nebo jsou v zámoří, když přijde na reprezentaci republiky, jdou jiná angažmá stranou. Mají jeden cíl, který je společný: reprezentovat Českou republiku a vybojovat co nejlepší umístění.

Dovedete si představit, že takto by začali fungovat všichni zvolení europoslanci? Scházeli by se mezi sebou, doladili stanoviska a v zájmu naší země by v rámci svých frakcí či na plénu prosazovali zájmy státu a občanů?

Základem takové reprezentace je společný zájem, vytýčení cílů, dobrý plán, komunikace a spolupráce. I přes všechny nepříjemnosti a údery v rámci předvolebního boje by bylo fajn, kdybychom našli ochotu mezi zvolenými zástupci k takovéto dohodě na společné práci pro republiku.

Možná jsem snílek, možná se to teď nestane, ale snad se jednou k tomuto stavu dopracujeme. Hledejme a najděme kolem nás spojence ve věcech, které přesahují naše hranice. Těch výzev budoucnosti blízké je celá řada. Evropa je na prahu ekonomických potíží, ekologických problémů, společenského úpadku, apod. Dosaďte si i další témata. Jak řekl profesor Peter Staněk: »Je důležité mluvit pravdu a hledat spojence napříč státy, napříč spektrem…«

Petr BUREŠ, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!