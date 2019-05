Trumpova nesmyslná obchodní válka pokračuje

Americký prezident Donald Trump nařídil uvalit cla na dovoz veškerého čínského zboží do USA. Tato informace vylezla na povrch jen krátce poté, co skončilo další kolo neúspěšného obchodního jednání mezi zástupci Číny a USA. Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem se tak neustále vyostřuje, a pokud se tyto země nedohodnou, zaplatíme za to my všichni.

Americký prezident dal Číně měsíc na to, aby přistoupila na jeho požadavky. Ukázkový příklad washingtonské politiky plné vyhrožování, očerňování a vydírání. Spojené státy a zahraniční politika D. Trumpa, že Amerika musí být první, je ve znamení ultimát, nesmyslných sankcí, zákazů a nátlaku na ostatní státy. Jde o učebnicovou ukázkou nedemokracie a autoritářství. Je to tak! Trump zapomněl, že nejsme ani v bipolárním světě a už vůbec ne v jednopolárním světě, a zřejmě si neuvědomuje, že není mezinárodním soudcem, a už vůbec ne názorovým vůdcem, kterého musíme my všichni poslouchat. Sám se v mezinárodní politice pohybuje jako slon v porcelánu. A takový člověk by chtěl řídit svět a rozhodovat o tom, co je černé a co bílé?

Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem trvá už přes rok a nikomu nic dobrého nepřinesla, naopak. Aniž si to mnozí doteď uvědomovali, stali jsme se rukojmími, které americko-čínský konflikt ohrožuje z hlediska ekonomiky možná více než tyto dvě velmoci. Je tu však aspoň malá naděje, že tato nesmyslná Trumpova válka brzy skončí. Na jeho nesmyslnou zahraniční politiku totiž doplatí i běžný americký spotřebitel. Zdraží mu totiž zboží. Jsem pak zvědavý, kolik Američanů půjde v nadcházejících volbách Trumpa znovu volit. Jejich hlasy přitom potřebuje…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM