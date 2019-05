Hrdost a solidarita

»Tak ty si jedeš na Kubu a na internetu pak píšou, že tam zavádějí přídělový systém na potraviny, jen aby se novináři dosyta najedli!« rýpali si do mě někteří známí, když jsem se vrátila z pracovní cesty.

Z článku, který jsem si pak přečetla, to skutečně vypadá, že Kubánci chudáci nemají co jíst. Jak jsem to na místě viděla já? Určitě ne tak zoufale…

Kuba již desítky, ba stovky let odolává snaze USA o nadvládu. A protože peníze jsou tím, co hýbe světem, jsou také peníze, respektive omezování trhu, tím, co má položit Kubu na kolena. V čele s Trumpem znovu aktualizovaným Helmsovým-Burtonovým zákonem. Jenže, jak jsem mohla poznat, Kubánci nejsou národem, který by si nechal něco jen tak diktovat. Jsou to nesmírně příjemní, ale zároveň hrdí lidé, kteří vesměs milují svou zemi a kulturu a kteří umějí být šťastní za téměř jakýchkoliv okolností. A to je právě to, co je na nich neporazitelné.

Ruku na srdce, kdo by čekal, že najde na Kubě obchoďák plný jídla, skutečně by nepochodil. Ale v menších státních obchůdcích jsem i v šest večer našla všechny základní potraviny, které bych, pokud bych vařila, mohla potřebovat. Včetně uzenin či pečiva. Žádný extra výběr, ale na druhou stranu, kdo potřebuje deset druhů oleje, dvacet druhů uzenin a padesát druhů sladkostí? Stejně tak jsem v Havaně i na vesnicích, kterými jsme projížděli, viděla pekárny či malé obchůdky, masny a hlavně stánky se zeleninou a ovocem. Zvláště na vesnicích je vidět, že chudoba nebo hlad tady nepochodí.

Přesto mi to nedalo, a když jsem byla pozvána na kubánské velvyslanectví, zeptala jsem se, zda je to pravda. A velvyslanec Danilo Alonso Mederos mi dal odpověď k zamyšlení.

Ano, Kuba je pod tlakem svého velkého severního souseda, navíc s omezenými zdroji od jižního přítele - Venezuely. A jsou oblasti, kde není jídla dostatek. Ovšem v tržních západních ekonomikách, jako je i ta naše, platí, že pokud je něčeho nedostatek, koriguje se spotřeba zvýšením ceny. (To známe mnohdy i uměle, že…) Jenže pak se i běžné zboží stává pro některé luxusem. Jak dostat základní suroviny i do odlehlých míst, nebo do velkých rodin či k seniorům, kteří nemají dostatek financí, tak, aby byl systém spravedlivý? Přídělový systém tak může zaručit to, že i v poslední rodině kdesi v zapadlé vísce bude mít matka pro děti dost mléka, masa, rýže… To je kubánská spravedlnost a solidarita.

Ona totiž je solidarita a solidarita. Mnoho lidí si myslí, že jsou »bůhvíjak« solidární, když se podělí o to, co jim přebývá. Když nejprve zajistí svou peněženku, své mnohdy zhýčkané potřeby a teprve pak milostivě upustí kousek ze svého nadbytku a tváří se, jako by spasili svět. Kubánci nemají moc. Ale i o to málo, co mají, se chtějí pokud možno férově podělit. A to vždy s úsměvem na tváři a rumbou v srdci.

Helena KOČOVÁ