Nebýt u toho je špatně!

Podle průzkumů, které jsou nám neustále předkládány, se voleb do Evropského parlamentu chce účastnit jen asi pětina oprávněných voličů. To, pokud máme těmto průzkumům věřit, je nejméně ze všech voleb, které se v naší zemi v posledních letech uskutečnily. Názor, že svými hlasy stejně nic neovlivníme, je mylný. Každý hlas může totiž rozhodnout o tom, kdo bude v Evropském parlamentu zasedat. Zda, jako je tomu v případě našeho současného Senátu, tento parlament ovládne pravice, anebo zda jeho lavice obsadí poslanci, kteří se dokážou postavit za zájmy nejen svého národa, ale i za zájmy většiny obyvatel Evropy, tedy za zájmy sociální.

Nemohu souhlasit s tím, že Evropská unie se nenechá reformovat, že jde o výtvor, který v poválečné době si vytvořil ke svému obrazu kapitál a ten nepřipustí, aby byly přijaty nějaké změny, jež by jeho dominanci změnily. Proto prý nemá smysl se pokoušet jeho málo demokratické instituce změnit, a tedy jít k volbám »je k ničemu«.

Není to pravda. Pravice, i když na oko volá po co největší účasti, je s nízkým voličským zájmem spokojena. Její stoupenci - vědomi si toho, že ovládnout Evropský parlament nejméně na dalších pět let znamená zabezpečení jejich zájmů, zájmů kapitálu - k volbám totiž chodí a dnes, kdy stačí některým skupinám obyvatel jen »poslechnout sociální sítě«, třeba i pod lživými argumenty, lze předpokládat, že volit zase půjdou. A dají hlas těm, kteří myslí jen na to, jak dále upevňovat stávající poměry.

Být zvolen znamená být u toho, moci zvednout svůj hlas a pokoušet se krok za krokem měnit systém, i když si uvědomuji, že to nebude lehká cesta. Nedat proto hlas levicovým kandidátům do Evropského parlamentu znamená, že rezignujeme na to, cokoli ovlivnit, a jako ovce se »necháme stříhat« a posunovat tam, kam chtějí ti, co jsou zatím u moci, tedy vyslanci kapitálu.

A chceme něco podobného? Nechceme. Proto si myslím, že bychom měli v co největším počtu dorazit k volbám a volit kandidátku KSČM, která nabízí nejen program pro většinu obyvatel Evropy, ale i mladé tváře, které jsou schopny tento program dlouhodobě naplňovat.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM