Chceme, aby i u nás byl Barnevernet?

V pořadu Máte slovo paní Jílkové na ČT1 se řešil, za účasti odborníků, problém chování žáků ve školách, inkluze i velmi složité podmínky výchovy, které negativně ovlivňuje několik procent rodičů. Tolik ve stručnosti. Po chvilce se však diskutující dostali až k problému fyzického potrestání dítěte, tedy u toho, zda se smí dítěti, když něco udělá, dát »přes zadek«. A tady střet byl největší.

Ta skupina odborníků, která možnost fyzického trestu nesměle hájila, se dostávala do defenzívy. Ti druzí, známý psycholog a šéfka »vládního výboru pro ochranu dětí«, zastávali stanovisko, že jen dotknout se dítěte je čin nehodný 21. století. Prý, dozvěděl jsem se dokonce, že dítě, které občas dostalo, ne dostávalo, přes zadeček, si toto trauma s sebou odneslo do dospělého života a nikdy se toho nezbavilo. Byl prý narušen i vztah mezi jím a jeho rodiči. Pozor! Stále šlo jen a jen »o plácnutí«, ne o bití, a tedy »týrání nebo šikanu«. Prý, jak nám řekla šéfka onoho vládního výboru, jsme jednou z posledních čtyř zemí v Evropě, kde nezakázali fyzické tresty dětí zákonem a jmenovala Anglii, Itálii a u Slovenska, toho čtvrtého, dodala, že tady začínají své postoje měnit.

Zda, pokud jde o ty poslední čtyři, má či nemá pravdu, nevím. Hodně se oháněla - ona i další kritici tělesných trestů - statistikami, které bůhvíkdo a pro jaký účel a za čí peníze vypracovával. Psycholog Mertin dokonce vyzvedával namísto fyzických psychické tresty. Prý jsou mnohem účinnější. Na repliku, že mohou způsobit větší trauma než ono plácnutí rukou – stále, podotýkám, šlo o některého z rodičů, nikoli o učitele – nereagoval.

Když jsem je tak poslouchal, ptal jsem se sám sebe, zda mí známí z mé generace tím, že občas dostávali v dětství »přes zadek« nebo »výchovný pohlavek«, byli opravdu celoživotně traumatizováni? Pokud nešlo o týrání, pak odpovědně jako pedagog mohu říci, že nikoli. Vyrostli jsme a naučili se, také vzhledem k občasnému pohlavku, mnohému pozitivnímu, a naopak mnohé, co bylo třeba, jsme si už nezopakovali. Své rodiče, i když s námi tu už nejsou, jsme milovali do posledních chvil jejich života.

Větší trauma v době nedospělého věku nám skutečně způsobovaly psychické tresty. Mnohé si dodnes pamatujeme. Byly horším zásahem do psychiky než plácnutí »přes zadek«. Nemohu pochopit, jak prvořadost jim mohl dávat psycholog s padesátiletou, jak říkal, zkušeností.

Nemohu si odpustit ani otázku: Pokud by zákon o zákazu fyzických trestů pro děti Sněmovna přijala, pak by musela také schválit tabulku trestů. Kriminalizovat celé rodiny? To opravdu chceme? A dále: Kdo by kontroloval dodržování takového zákona? Komu by se věřilo, kdyby se náctiletý skutečně chtěl rodičům, nebo jednomu z nich, pomstít? To opravdu chceme, aby také u nás vznikl nějaký nový Barnevernet?

Václav ŠENKÝŘ, bývalý děkan pedagogické fakulty