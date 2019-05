Vznikl Institut prevence a řešení předlužení

Česká republika má nový think-tank, Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP). Sdružuje dluhové poradce, datové analytiky a odborníky na problematiku exekucí, kteří se v uplynulých letech společně podíleli na projektu Mapa exekucí. Vedle zpřístupňování dat o exekucích a osobních bankrotech v ČR se institut bude věnovat i problematice tzv. šmejdů (soukromých firem vydělávajících na lidech v dluhové pasti nebo na bezmocných a starých lidech).

»Dluhový byznys je pro řadu firem v této zemi velmi výdělečný. Navzdory jasným datům, která jsme před lety představili, stále ještě zaznívají hlasy, že se nejedná o tak závažný společenský problém. S tím nesouhlasíme. Je důležité, aby v Česku existovala organizace, která bude pravidelně zajišťovat a analyzovat data o předluženosti v Česku. Socio-ekonomické dopady tohoto fenoménu jsou ohromné, potřebné analýzy přitom stále chybí a politiky vznikají takříkajíc na vodě,« uvedl důvody založení institutu Radek Hábl, autor Mapy exekucí a odborník na dluhovou problematiku, který organizaci povede.

IPŘP podle jeho zakladatelů bude i nadále ve spolupráci s Otevřenou společností pokračovat na projektu Mapa exekucí. Společně se pokouší od Exekutorské komory ČR získat nejnovější data za rok 2018. Komora ovšem případ odložila s tím, že organizace dosud nezaplatily požadovanou částku ve výši 60 tisíc korun.

Institut rozšíří oproti Mapě exekucí svůj záběr i o další aktivity. Nabídne datové projekty, např. mapu osobních bankrotů, a jiné analýzy z této oblasti, ale i přímou podporu lidem v dluhové pasti v rámci podpůrného programu pro zaměstnavatele. Mimo jiné se bude věnovat i monitoringu tzv. šmejdů.

»Budeme usilovat také o přijetí klíčových legislativních změn, které se přes veškerou snahu dosud nepodařilo prosadit. Prvním takovým zákonem bude dlouho odkládaná novela občanského soudního řádu, která by zavedla nezávislé přidělování exekutorů místně příslušnými soudy. Vedle nestrannosti a nezávislosti soudních exekutorů by to omezilo ekonomické externality a eliminovalo korupční potenciál v této oblasti,« doplnil Hábl. Podle něj je úspěšné řešení a efektivní předcházení vzniku dalších dluhových pastí velkou společenskou, ekonomickou i politickou příležitostí do budoucna.

Podle aktuálně zveřejněných dat za rok 2018 podíl osob v exekuci mírně poklesl z 863 tisíc na 821 tisíc. Oproti roku 2017 ovšem narostl počet osob s minimálně deseti exekucemi na 159 tisíc i počet exekucí na osobu z hodnoty 5,4 na 5,7.

Cílem Institut prevence a řešení předlužení má být kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Institut chce poukazovat na problematické oblasti i problematické subjekty, hodlá spolupracovat se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Více na www.institut-predluzeni.cz.

(za, mh)