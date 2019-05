Ilustrační FOTO - Pixabay

V pronájmu nebo na kolejích bydlí 40 pct. mladých

V pronájmu nebo na kolejích bydlí v Česku více než 40 procent lidí od 18 do 30 let. Ve vlastním bytě nebo domě jich bydlí 23 procent, u rodičů přibližně třetina. Vyplývá to u průzkumu realitní společnosti Residomo a agentury STEM/MARK, jehož výsledky zveřejnily na tiskové konferenci. Podle 60 procent dotazovaných je ideální věk pro osamostatnění mladých lidí v průměru 22,5 roku.

"Mladí lidé jednoznačně touží po samostatnosti, svobodě a životě podle svých pravidel, ale vše závisí na jejich vlastní ekonomické soběstačnosti a na vztazích v rodině. Více než 80 procent dotázaných mladých lidí, kteří bydlí u rodičů, uvedlo, že důvodem jsou finance a že budou moci odejít, až budou mít dostatečný příjem," uvedl mluvčí Residomo Roman Frkous. Podle průzkumu zároveň 93 procent lidí od 18 do 30 let souhlasí s tím, že pokud bydlí u rodičů, budou finančně přispívat na chod společné domácnosti. Takzvaný mama hotel, kdy potomek s vlastními příjmy bydlí stále s rodiči a na chodu domácnosti se podílí jen minimálně, je pro 75 procent z nich nepřijatelný.

Podle průzkumu odcházejí mladé ženy od rodičů dříve než muži. S rodiči bydlí 36 procent mladých žen, případě mužů je to 51 procent. Do 18 let odešlo od rodičů 18 procent žen, ale jen devět procent mužů.

Za způsob, jak se osamostatnit, uvádějí respondenti často spolubydlení. Souhlas vyjádřilo 71 procent, proti bylo šest procent. Spolubydlení považují mladí lidé za běžnější ve větších krajských městech, tedy v Praze, Brně a Ostravě. V Praze a v Brně je podle Frkouse nedostatek dostupného bydlení, naopak v Ostravě není problém sehnat malý byt. Na vesnicích a v malých městech se udržuje tradice rodinných a dvougeneračních domů.

"Mezi jednoznačné výhody spolubydlení patří podle mileniálů kontakt s ostatními lidmi, společnost přátel a také dělba práce při domácích pracích. Přínos spolubydlení spatřují i ve zvýšení nebo získání tolerance a respektu k ostatním. Naopak nejčastěji zmiňovanou nevýhodou, kterou uvedlo 64 procent respondentů, byla ztráta soukromí," doplnil Frkous. Předností spolubydlení je podle něj příznivá cena, kdy spolubydlící sdílí náklady a většinou platí za pokoj, nikoliv za celý byt.

Zatímco ženy spíše preferují samostatný pronájem, mladým mužům většinou nevadí spolubydlení s více lidmi. Samostatný pronájem podle průzkumu vyzkoušelo 58 procent žen a 41 procent mužů.

Průzkum se uskutečnil letos v březnu. Odpovídalo v něm 1020 lidí od 18 do 30 let.

(čtk)