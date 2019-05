Levici se nepodaří vymazat

Nedávno jsem dostal otázku: Jakou vůbec chceme Evropu? Socialistická vize skončila a dlouho prý není naděje, aby se stala jakousi perspektivou. Ten člověk, co se tázal, neměl pravdu už v položené otázce. Socialistická vize neskončila. Jen prohrála jednu bitvu. Bitvu, kterou dnes pojmenováváme jako sovětský model socialismu. Ten se ukázal v určité době jako slepá ulička. Jenže jiný v době svého vzniku nebyl k dispozici. A naděje na vzkříšení socialistické myšlenky? Ta naděje je tu stále, neztratila se, jen dočasně byla její realizace odsunuta. O tom, jaký bude »socialismus pro 21. století«, se vedou diskuse, protože Marx s Engelsem neměli čas a ani dostatečné množství informací, aby i tento problém nám dokázali zpracovat.

Tak jaký bude socialismus? Spravedlivý, takový, jak si ho vytvoříme, bude naplněním teze »každému podle jeho práce«, a to není málo. Kdo si více zaslouží, bude mít více, kdo méně, bude mít méně.

Jak to vše souvisí s dneškem? A hlavně se současnými volbami do Evropského parlamentu? Dnes jde o to, zda se pravici podaří vyřadit, jak si prý některé síly naplánovaly, levici, nebo ji alespoň oslabit. Podařilo-li by se to, pak by v Evropském parlamentu, a o to jde, měla převahu pravice a populisté, a tedy i možnost schvalovat taková opatření, které pro většinu obyvatel našeho kontinentu zhorší životní podmínky a naopak těm majetným vytvoří další prostor pro obohacování. Stačí si připomenout nedávné hlasování o rozdílnosti kvality potravin mezi západními a východními zeměmi, které nedopadlo pro rovnost.

Záměr pravicových stran se nemůže povést, jestliže sympatizanti levice půjdou k volbám a budou-li také levici volit. Každý svým hlasem tak přispěje k tomu, že levicový hlas bude opět v Evropském parlamentu slyšet a pravice nebude moci, jak si to její lídři naplánovali, neomezeně vládnout. A socialismus? Sociálně spravedlivý svět? I o něm se vlastně bude hlasovat, protože ten je nadějí lidstva a zničit tuto vizi můžeme jen svou laxností, svou neúčastí ve volbách, svým poraženectvím, jen my sami.

Proto musíme jít k volbám a volit kandidátku KSČM.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM