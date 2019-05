Dvojí kvalita potravin a naše budoucnost v Evropě?

Volby do EP se kvapem blíží, do otevření hlasovacích místností zbývají už jen dny. Současně vrcholí volební kampaň, ve které se slibuje, ale i straší. Jedním z hodně opakovaných témat je dvojí kvalita potravin. Pokud budu chtít být hodně stručný, popíšu dosavadní dění takto. Reprezentaci našeho státu se nelíbil fakt, že v českých regálech nadnárodních obchodních řetězců nalezne našinec výrobek, který je obalem totožný s výrobkem v jiné zemi, ale jeho složení se může diametrálně lišit. Ponechme stranou fakt, že cena byla a je zpravidla stejná po přepočtu zaplacených korun na zahraniční měnu.

Požadavek na změnu této situace byl legitimní z pozice členské země EU, a tak se z toho udělalo politické téma. Řešení bylo poměrně snadné. Stačilo zakázat výrobu z nekvalitních (podřadných) surovin nebo změnit název daného výrobku. Řešením se také mohlo stát »nekvalitní surovinové složení« již na obalu a tím informovat doposud oklamávaného spotřebitele. A to vše pod hlavičkou Evropské unie. Našinec by si řekl, že to je snadné, konečně podporu návrhu vyjádřil i čelní představitel EU předseda Evropské komise Juncker, který přímo veřejně prohlásil: »Nemohu přijmout, že lidé ve střední a východní Evropě kupují výrobky nižší kvality ve stejných obalech a se stejným označením jako ty prodávané v jiných zemích.«

Jenže než mělo dojít na konečné hlasování v Evropském parlamentu, zasedl neveřejný trialog (pozn. jednání zástupců tři hlavních institucí EU – vybraných představitelů Evropské rady, Evropské komise, Evropského parlamentu). Zlé jazyky o něm tvrdí, že jeho jednání je spojováno s aktivitou různých lobbistů, kteří hájí zájmy kapitálu, třeba nadnárodních obchodních řetězců. Nechci odkazovat na anonymní »zlé jazyky«, ale fakt je ten, že po jednání trialogu Evropská komise v čele s výše uvedeným předsedou změnila názor. Z textu, který byl předán k projednání do Evropského parlamentu, vyplynulo, že dvojí kvalita nebude dána na seznam nekalých praktik. Z textu navíc pod tlakem Komise vypadl i minimální požadavek na označování rozdílného složení.

Naše sousední země v EU hodně mluví o solidaritě mezi jednotlivými zeměmi (naposled třeba ohledně migrantů). Je proto překvapivé, že právě Německo a Rakousko se chovalo dost nesolidárně a protlačilo do konečného znění zákona větu, která umožňuje výrobcům upravit výrobek podle lokálních chutí. Jinými slovy - navržené znění je zcela bezzubé. Původně deklarovaný záměr se mine účinkem.

Hlasování v EP ukázalo, že ani evropští poslanci nemají na věc stejný názor. Proto jednání (hledání podpory) v jednotlivých frakcích EP bylo pro výsledek zásadní.

Před hlasováním odvedla skvělou práci Kateřina Konečná, která jako představitelka KSČM vyjednala podporu celé frakce GUE/NGL, která má 52 členů. Frakce GUE/NGL tak byla díky tomu politickou frakcí, která se postavila (s výjimkou jednoho jediného poslance) naprosto jasně proti dvojí kvalitě. Ostatní frakce, ve kterých jsou ANO, KDU-ČSL a TOP 09, ODS, ČSSD, Svobodní, byly rozdělené. Dokonce i většina frakce Le Penové a Salviniho, do které se dnes těší SPD, hlasovala pro zachování dvojí kvality.

Názory na výsledek hlasování v EP se i u nás v ČR různí. Například současná lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová se domnívá, že je to vlastně úspěch, neboť Evropská komise vyjádřila zájem věc řešit tím, že ji morálně odsoudila. Naprostým opakem je názor naší společné kandidátky »KSČM – Česká levice společně!«. My se domníváme, že vyjádření podpory (morální odsouzení) není to samé co úplný zákaz dvojí kvality potravin. Jsme taktéž kritičtí k tomu, jak proběhlo jednání a že k zásadnímu zvratu (změnu v textu navrhovaného znění) došlo za zavřenými dveřmi v rámci trialogu.

Popsaní problému dvojí kvality potravin, hledání řešení, vlastní projednání a konečný výsledek je podle mého názoru smutným důkazem toho, jak špatně současná EU funguje. Nevolená Evropská komise je ve svém rozhodování netransparentní, ale přitom má zásadní vliv na text, o kterém hlasuje volený Evropský parlament. Výsledkem je pak situace, ve které je poškozen občan–volič. Proto chceme více zapojit občana nebo jím voleného zástupce do rozhodování. Chceme, aby měl EP zákonodárnou iniciativu, a tím došlo k omezení vlivu lobbistů. Chceme změnit současný stav, a proto máme heslo »Nenechme to tak!«

Lukáš PAŘÍZEK, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)