Náš boj nekončí, ale začíná!

Někdo na stránky Facebooku napsal, že komunisté nemají žádné právo (myšleno asi morální) volit a být voleni. Podotýkám, že to krutě zavání podněcování nenávisti vůči jiné skupině osob a menšin. Ale to je podstata antikomunismu.

Volby jsou jednou z mála možností, jak může občan politiku ovlivnit. Komunisté nikdy nebudou tolerovat žádnou nerovnost, jež je základním charakterovým rysem globálního kapitalismu. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a nenecháváme obyčejné a hlavně nejchudší vrstvy společnosti bez zastání. Komunisté nespadli z nebe jen tak z čista jasna, ale jak víme, vzešli právě z těch nejchudobnějších tříd a vrstev. Také nejrozhodněji se komunisté postavili právě proti fašismu před II. světovou válkou a zaplatilo za to svým životem 27 tisíc komunistů spolu se svými rodinami. Komunisté bojovali v ilegalitě a nikdy neopustili své pozice.

Dnes máme opět riziko velké války, jednoznačné fašizování Evropy, chudobu, nezaměstnanost a jsme kolonií nadnárodních korporací. A pravice tvrdí, že se máme ze všech evropských států ještě dobře. Ano, vyšší třída se dobře skutečně má. Ale co obyčejný člověk, který musí denně se doslova rvát o kus chleba a přežití?

Proto všechny soudruhy vyzývám, aby nezůstali doma a šli k volbám do Evropského parlamentu za každou cenu. Je to povinnost každého opravdového komunisty. Komunistické hnutí a česká autentická levice KSČM, KSČ a SDS právě v tento čas musí obhájit v tomto politickém boji své pozice, provést generační obměnu a bránit MÍR a chudé lidi, kterých se nikdo nezastane. A ještě je tento systém bude kriminalizovat za to, že jsou nebo se jen narodili chudí. Nemůžeme stát bokem a jen všemu tomu kapitalistickému zlu přihlížet. Musíme si uvědomit, že náš boj nekončí, ale teprve začíná! Nenecháme to tak!

Roman BLAŠKO, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)