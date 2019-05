Beseda s Romanem Blaškem a Annou Tuv

Jednadvacátého května v podvečer se v zasedací místnosti OV KSČM Přerov konala beseda, která nenechala jediného účastníka bez emocí.

Roman Blaško, kandidát pro volby do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!), a jeho host, sympatická Anna Tuv, která má domovinu v Doněcké oblasti, vylíčili nejen vývoj a směřování politiky po »Majdanu«, což velmi zasvěceně komentoval Blaško, ale vyprávěním, které bylo doloženo fotografiemi, Anna Tuv vylíčila život ve válečné zóně a utrpení dětí i dospělých.

Fotografie její dcerky a manžela, které zabily rakety a granáty Ukrajinců v domě, kde spokojeně žili, byl jen úvod jejího vystoupení. Vyprávěla, jak její rodina spokojeně žila v rodinném domě, kde měli hospodářství, manžel »dělal do automobilů«, děti si hrály, chodily do školky a školy do doby, než vypuklo nesmyslné bombardování civilních objektů, měst a vesnic, škol, nemocnic a pravoslavných chrámů. Přišla o svou rodinu, dcerku, manžela, domov a sama byla těžce raněna. Nejstrašnější na tom je, že tuto genocidu vedou Ukrajinci proti svým vlastním občanům, vraždí nevinné civilisty, vraždí nevinné děti. A pak se i v České televizi dovídáme, že je to boj s nepravidelnou ruskou armádou a boj s teroristy. »Jací my jsme teroristé, jakými teroristy byly naše děti, jakými teroristy byly rodiny mých přátel, známých, sousedů?« otázala se Tuv. Jde jen o boj oligarchů o vliv nad nesmírně bohatým územím bez ohledu na utrpení civilního obyvatelstva. Tam proti sobě nebojují vojáci na dvou stranách, tam je jednostranně likvidováno 4 000 000 lidí, kteří se nehodí do mocenských zájmů, zdůraznili aktéři besedy.

Obě vystoupení vyvolala řadu otázek a odpovědí. Účastníci odcházeli se slovy: »To, že se tam dějí věci, o kterých se nesmí mluvit a které v rámci euroatlantických zájmů odnášejí obyčejní lidé, jsme věděli, ale že je to taková tragédie, to nás šokuje. Proč tedy naše vláda zakazuje dokumenty o pravém stavu v Doněcku a Luhansku publikovat? Proč je ČT cenzuruje?«

TEXT a FOTO – Josef NEKL