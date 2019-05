Oskar Krejčí (vlevo) a předseda Klubu mezinárodní politiky Pavel Pilný během diskusního podvečera

K válce vedou kalkuly zájmových skupin

Hostem dalšího pražského diskusního podvečera pořádaného Klubem mezinárodní politiky a Klubem společenských věd, z. s., byl politolog profesor Oskar Krejčí. Zabýval se Čínou a globálními problémy. »Čím více Čínu studuji, tím více je zajímavá,« řekl na úvod Krejčí.

»Jestliže dříve jsme měli válku jako obrovské zlo, dnes je to ‚Hollywood‘. Tzv. elity nám často tvrdí, že válka je nutná ‚z geopolitických důvodů‘. To ale není pravda, existují jen kalkuly zájmových skupin, které vedou k úvahám o válce, případně i k válce,« zdůraznil politolog s tím, že v druhé polovině minulého století stáli v čele států státníci, jež měli osobní zkušenosti s druhou světovou válkou nebo aspoň s událostmi typu kubánské krize (1962) a znali, jaké následky a strádání přináší válečný konflikt, resp. jaká jsou rizika zvyšování napětí. Dnes je u kormidel generace politiků, kteří již tuto osobní zkušenost nemají, o to menší je jejich domýšlení následků zbrojení, zvyšování napětí a militarizace. Války 21. století jsou války asymetrické a proxi války (v zastoupení, zástupné války), přičemž typická proxi válka je občanská válka na Ukrajině či válka v Sýrii.

Robotizace a další projevy čtvrté průmyslové revoluce znamenají v oblasti armády »velké drama«, jak poznamenal Krejčí. Je to zavádění dronů do armádní výbavy (nejen létajících, ale také dronů-ponorek), které zabíjejí na dálku tisíců kilometrů, aniž by útočník byl jakkoli ohrožen. »V této oblasti to nejsou již sci-fi,« dodal Krejčí.

Podle politologa bylo jedním z důvodů rozpadu SSSR nedocenění náročnosti strategických zbraní, jejichž budování odčerpalo Sovětskému svazu mnoho prostředků. Nyní, dle něho, Rusové nepodléhají tlaku USA a zbrojí asymetricky.

Mravní odkaz konfuciánství

Krejčí se také zamyslel nad filozofickými a duchovními aspekty, jež formují čínskou politiku a společnost po tisíciletí. Je to konfuciánství a taoismus, jejichž zásady jsou, »čteme-li je v 18 letech, frázemi, čteme-li je v padesáti velkým moudrem«. Mravní odkaz je evidentní a prakticky totožný s Biblí (ta je ovšem významně mladší než uvedené nábožensko-filozofické systémy).

Posluchači kladli dotazy, například o čínsko-vietnamských vztazích, o tom, zda současné vedení ČLR buduje ještě socialismus... »Jestliže křesťané a liberálové expandovali z Evropy, tak Číňané takto expandivně nepostupují,« je přesvědčen Krejčí. Na otázku, je-li politika KS Číny v budování socialismu s čínskými rysy správná, či nikoli, politolog odpověděl, že »zvítězí ten, kdo pro ideu socialismu získá mladou generaci«.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ