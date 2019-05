Pohled na účastníky kulatého stolu o problematice vývozu zbraní.

Zákaz vývozu zbraní je součástí úsilí o mír

Zákazem vývozu zbraní z České republiky a Německa do oblastí, kde se odehrávají ozbrojené konflikty či jsou masivně porušována lidská práva, se zabýval kulatý stůl uspořádaný českým zastoupením Nadace Rosy Luxemburgové v Praze. Na přetřes přišla i problematika zvyšování výdajů na zbrojení a militarizace světa a Evropy.

Zahraničním hostem akce byl někdejší poslanec Die Linke, jenž nyní pracuje jako expert na danou problematiku pro Nadaci Rosy Luxemburgové, Jan van Aken. Podle něho se ČR nachází mezi dvaceti zeměmi, které nejvíce vyvážejí zbraně, ke konci druhé desítky. Německo zaujímá dokonce čtvrtou příčku. Německé zbrojovky prý exportují ze 60 procent zbraně do zemí mimo EU a NATO, většinou na Střední východ. Největší zisky mají z prodeje střeliva.

V uplynulých deseti letech se situace v Německu podle Akenových slov velmi změnila. Do odmítání vývozu zbraní z Německa do zón, kde probíhají konflikty, se zapojují různé organizace, je jich stále více, vzniká širší občanské hnutí. Například v roce 2010 v Německu tyto subjekty uspořádaly akci Výkřik. »Dnes je to trvalé téma, veřejnost vytváří tlak na vládu a cílem je, aby se taková praxe (zákaz) stala dokonce mezinárodní normou,« řekl van Aken, i když připustil, že výsledky nejsou oslňující. Věří však, že se jednou podaří zakázat vývozy zbraní, což ovšem nelze přes noc. »Zejména je nutné zakázat vývoz malých zbraní, bez výjimky,« zdůraznil s tím, že na vývoz zbraní nejsou hrdí.

Někde se musí začít

Zpravodajka Haló novin položila otázku, že přece nestačí »nebýt hrdými na vývoz zbraní«, ale především odmítat zbrojení, militarizaci světa, rozšiřování Severoatlantického paktu blíže k hranicím jaderné mocnosti, zvyšování výdajů na zbrojení – to je hlavní problém současnosti, a vývoz zbraní je jen jeho součástí. Van Aken souhlasil - spolková armáda působí ve 13 zemích světa a, jak uvedl, lidé jako on jsou proti nasazení německých vojáků v zahraničí. Ale »někde se musí začít«. Právě otázka vývozu zbraní do oblastí, kde se válčí, je pro veřejnost přijatelná a dobře vysvětlitelná, a více se tak občané do takovýchto kampaní zapojují. Mírové hnutí v Německu skomírá, podobně jako v České republice, angažují se v něm jen starší lidé, má lokální charakter, přiznal. A právě kampaní za zákaz vývozu zbraní by bylo možné dosáhnout celoněmeckého charakteru hnutí, to by prý lidi oslovilo.

Rozvojový expert Tomáš Tožička potvrdil, že mírové hnutí v současné ČR je slabší než v minulém režimu, a uvedl příklad chybné neoliberální konverze zbrojního průmyslu na Slovensku v Pováží, kdy rychlé zrušení tamních zbrojovek na počátku 90. let znamenalo masu nezaměstnaných a také odpor Slováků vůči zachování čs. federace. »Zbrojní průmysl váže technologie, kapitál a kádry, které by se mohly využít smysluplněji,« je Tožička přesvědčen.

»Česká republika přispívá ke zhoršování situace vývozem zbraní, a to například do Egypta, kdy našimi zbraněmi místní represivní orgány střílejí odboráře, demonstranty apod.,« poznamenal koordinátor Ekumenické akademie Jan Májíček. Vývoz zbraní škodí udržitelnému rozvoji, navázal v diskusi environmentální ekonom Jan Zeman. »Pokud to bude pokračovat, hrozí to zničením životního prostředí nebo válečným konfliktem.« Ředitelka Nadace Rosy Luxemburgové Joanna Gwiazdecka vyzvala k vysledování, kdo jsou lobbisté za dvouprocentní (z HDP) podíl určený na zbrojení.

Protestují proti zbrojařskému veletrhu

Peter Tkáč z nevládní neziskové organizace Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické hnutí) na kulatém stolu informoval, že tato iniciativa fungující na dobrovolnické bázi hodlá vstoupit do jednání se zákonodárci, až se budou projednávat zprávy ministerstva obchodu a průmyslu týkající se vývozu zbraní. Nesehnutí totiž monitorují a medializují státem povolované i přímo realizované vývozy českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbrojené konflikty anebo jsou masivně porušována lidská práva. Upozorňují také na problematiku militarizace a protestují proti zbrojařskému veletrhu IDET, jehož další ročník se bude konat příští týden v Brně. Opět budou před jeho branami aktivisté Nesehnutí protestovat, sdělil Tkáč.

Při příležitosti Mezinárodního dne míru vloni 21. září žádala organizace Nesehnutí zastavení vývozu zbraní z České republiky do Saúdské Arábie. Poukázala na to, že k embargu už dříve vyzval Evropský parlament či expertní tým OSN a že ČR přijala 17 cílů udržitelného rozvoje. V nich patří mezi hlavní priority prosazování míru. Důvodem zastavení tohoto vývozu jsou válečné zločiny, které koalice vedená Saúdskou Arábií páchá v Jemenu. Kontrola vývozu českých zbraní je podle aktivistů a aktivistek nedostatečná a vede k porušování lidských práv a narušování míru ve světě. O této aktivitě jsme vloni informovali ve zpravodajství.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ