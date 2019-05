Ilustrační FOTO - Haló noviny

Migrace: KSČM nabízí řešení

Velkým tématem letošních evropských voleb jsou bezpochyby bezpečnost a problém migrace. KSČM přichází v této věci s jasnými stanovisky a konkrétními návrhy řešení: azylové úřady mimo území Evropské unie a jasná návratová politika. Migranti, kteří právo na azyl nemají, musejí z Evropy odejít. Musí se vrátit do zemí, ze kterých přišli.

Vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! (z administrativních důvodů je její volební lístek ovšem nadepsán pouze Komunistická strana Čech a Moravy) Kateřina Konečná zdůrazňuje, že opatření, jak zabránit nelegální migraci, musí být na několika úrovních. »Předně musíme zajistit, aby nevznikaly další migrační vlny. Nesmí se opakovat to, co se stalo například v Libyi, kde se evropské státy podílely na rozbití fungujícího státu, a pak si nevěděly s důsledky rady,« zdůraznila Konečná.

Vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná.

Ale KSČM má podle ní i ryze praktická řešení stávající situace. Tím základním jsou tzv. checkpointy, tedy vlastně jakési předsunuté imigrační úřady mimo území Evropské unie, například v Africe. »Pokud se bavíme o legálních cestách migrace, checkpointy jsou tím řešením. Tam zájemci o migraci zjistí, zda je Evropa chce či nechce přijmout a zda mají na azyl nárok, bez toho, aby se vydávali na strastiplnou cestu, za kterou platí různým převaděčským mafiím obrovské peníze, a aby se nám pohybovali za schengenskou hranicí bez jakékoli kontroly,« vysvětlila Konečná.

Druhým základním řešením je podle Konečné funkční návratová politika. »Ta Evropské unii velmi chybí. Migranti, kteří nemají nárok na azyl, musejí být vraceni do svých mateřských zemí. A ty země je nutné přesvědčit, aby své lidi braly zpět. Zde musí být EU důrazná. My přece řadě těch států poskytujeme významnou rozvojovou pomoc, my řadě z nich otevřeli evropský trh, a máme tudíž právo klást si právě tuto podmínku,« je přesvědčena Konečná.

Podle Konečné je třeba se mít na druhou stranu na pozoru před stranami, které si na strašení migrací založily svou kampaň. »My jako KSČM nikdy nehlasovali pro kvóty, nikdy jsme nepodporovali jakýkoli příliv migrantů. Máme v tomto svědomí čisté. Ale strašení českých občanů odmítáme. Neexistuje žádný nástroj, kterým by někdo mohl Českou republiku donutit, aby si vzala migranty, které nechce,« uvedla Konečná, jakkoli uznala, že takové plány v minulosti existovaly (neblaze proslulý Dublin 4, naštěstí již smetený ze stolu) a je třeba být obezřetný, aby se nevrátily znovu do hry.

Skeptický ke schopnostem Evropské unie problém migrace vyřešit je ovšem další z kandidátů Zdeněk Ondráček. »Migraci do Evropy nelze efektivně řešit individuálně, tedy stát od státu, jak to dělá třeba Maďarsko. Musí ji řešit EU jako celek. Jenže v tom naprosto selhává. Když vidím tu bezradnost, nejednotnost a neakceschopnost, přiznávám se k pocitu, že je EU předurčena k zániku,« řekl otevřeně Ondráček. Pokud jde o migraci, věří Ondráček v efektivní spolupráci zemí visegrádské čtyřky, Rakouska a balkánských zemí. »Do té doby nám nezbývá, než věřit Řekům, že ty hordy udrží,« povzdechl si poslanec KSČM a kandidát do europarlamentu.

Nejen migrace však ovlivňuje evropskou bezpečnost. Další z kandidátek do eurovoleb Dagmar Švendová zdůraznila, že EU nebude bezpečná, pokud se bude sama podílet na zvyšování napětí mezi velmocemi. »Je nutné aktivně bojovat proti eskalaci napětí mezi členskými státy EU, ale i mocnostmi, jako je EU, USA a Rusko. Vzpomeňme, jakou zahraniční politiku Evropská unie v uplynulých letech dělala například směrem k Ruské federaci. Tou bezpečnost Evropanů určitě nezvýšila,« podotkla Švendová, podle níž EU musí mít vlastní zahraniční politiku nepodřizující se zájmům Spojených států a na druhé straně musí být schopna respektovat suverenitu vlastních členských států. Jen taková EU bude podle ní silná, úspěšná a vyhne se riziku války.

(ste)