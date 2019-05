Hvězda »Saši« Ocasio-Cortezové strmě stoupá

Kdyby někdo před lety prohlásil, ať už s nadšením či odporem, že hlavní hvězdou amerických médií se stane mladá příslušnice Demokratické socialistické strany, asi by byl prohlášen za blázna, napsal server Politico.

Přesto se tak stalo. Hlavní hvězdou mediálních sítí odleva doprava se stala Alexandria Ocasio-Cortezová, která sama sebe nazývá »demokratickou socialistkou«. Mediální bossové se kvůli tomu dostali do šoku, ovšem čtenáři, diváci či posluchači si mladou ženu žádají, tak ji tedy dostanou. Navíc sociologické výzkumy potvrzují, že Alexandria je oblíbena mezi takřka všemi demokratickými voliči, a dokonce i polovinou republikánských.

Radikální program

Alexandria (Saša) má lidem co říci. Požaduje například, aby všichni, kdo ročně vydělávají 10 milionů dolarů, platili daň ve výši 70 %. Aby vláda lidem garantovala práci. Aby zdravotní péče byla bezplatná. Stojí si za tím, že energetika USA musí do deseti let přejít na obnovitelné zdroje, tedy bez uhlí, ropy a také jaderných reaktorů. Nejvíce pozornosti ovšem přitahuje její návrh, aby se prostě tisklo tolik peněz, kolik lidé potřebují k plnohodnotnému životu.

Alexandria Ocasio-Cortezová. FOTO - wikipedia commons

Letos v únoru Ocasio-Costezová svůj program nazvala »Green New Deal« - zelený nový úděl – s jasným odkazem na Franklina Delano Roosevelta, prezidenta, který ve 30. letech minulého století svým plánem New Deal překonal následky velké krize.

Plán neplatil dlouho, vlastně kolem tří let, a obsahoval řadu státních zásahů do řízení ekonomiky. Stát především reformoval banky, koordinoval průmyslová odvětví, stanovoval výrobní kvóty, zvyšoval mzdy, stanovoval minimální a maximální pracovní dobu a také řadu dalších povinností výrobců. Platil ale i zemědělcům za nepěstování plodin, aby se zvýšila cena potravin. Tento národohospodářský »úlet« se stal kořistí literatury, objevuje se například v románu Josepha Hellera Hlava XXII. New Deal vykazoval více rozporů, proto byly jeho hlavní části zrušeny v letech 1935 a 1936, tedy tři a čtyři roky po zavedení. Udrželo se jen navázání dolaru na zlato, to zrušil až v roce 1971 prezident Richard Nixon.

Cíl? Demokratický socialismus

Ocasio-Cortezová a její bývalý zaměstnavatel Bernie Sanders (dělala mu poslaneckou asistentku, stejně jako předtím Tedymu Kennedymu) vyzdvihují především roli státu, který podle nich nesmí nechat ekonomiku napospas soukromému kapitálu - ten hledí jen na zisk. Stát považují za garanta přechodu od kapitalismu k demokratickému socialismu, který označují za svůj cíl.

Tvrdá škola života

Ocasio-Cortezová je původem Portoričanka. Její otec se narodil portorickým rodičům v New Yorku, v tehdy nechvalně známé čtvrti Bronx, matka se z Portorika přistěhovala. Saša se narodila v říjnu 1989. Má ještě mladšího bratra. Vystudovala Bostonskou univerzitu, specializace mezinárodní vztahy a ekonomika. Mezitím ale prošla tvrdou školou života. V roce 2008 jí náhle zemřel otec, který byl architektem. Alexandria musela přerušit studia a pomáhat matce. Ta pracovala jako uklízečka a řidička školního autobusu. Musela splatit hypotéku a bez pomoci dcery by to nedokázala. Rodina dodnes vzpomíná, že Saša pracovala až 18 hodin denně. Nicméně hypotéku s matkou zvládly. Mladá žena tehdy vystřídala více pomocných profesí, nejčastěji dělala barmanku. Pravicoví komentátoři jí to dodnes nepochopitelně vyčítají a píšou o ní s despektem…

»Prezidentská« kampaň

Ocasio-Cortezová se stala kongresmankou po loňských volbách, vyhrála v rodném Bronxu. Její řečnický talent ji rázem vynesl do středu pozornosti médií, která nyní tvrdí, jako třeba New York Times, že se dokonce stala hlavní soupeřkou prezidenta Donalda Trumpa v boji o křeslo v Bílém domě. Samozřejmě pomyslně, není jí ještě 35 let, což je jedna z podmínek americké prezidentské kandidatury. I tak však Trumpovi podle předpovědí »notně zatopí« a jeho kandidaturou otřese, pokud ji, což se považuje za pravděpodobnější, nerozcupuje. V tuto chvíli by podle agentury Rasmusen dopadl souboj Trump – Ocasio-Cortézová 43 ku 40 %. A to voliči o mladé demokratce vědí pár měsíců. Kritici o ní tvrdí, že si občas nerozumí s fakty a někdy i s čísly. Ona sama ví, že se ještě musí učit, například od Sanderse, s nímž jede na jedné lodi v Green New Deal. Nicméně start měla raketový!

(pe)