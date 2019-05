Nevolit není řešení!

Kampaň je u konce. Přiznám se, že její náročnost se ani nedá srovnávat s tou, která proběhla před pěti lety. Bohužel i obsahem a různými podpásovkami. Mnohokrát jsem si říkala, co je to za lidi, kteří bez uzardění lžou navzdory jasným důkazům. Musím ale také říci, že jsem se několikrát pobavila – třeba když kandidáti KDU-ČSL vlastně nevěděli, zda je dvojí kvalita potravin zakázána nebo ne. Nebo když eurokomisařka za ANO Jourová obhajovala vzešlý paskvil jako velký úspěch. Akorát nevím čeho. Hořký úsměv ve mně vyvolalo i volání eurokandidátů ODS po větších pravomocech národních států, přičemž to byla právě vláda ODS, která ratifikovala Lisabonskou smlouvu, která je s tímto v rozporu…

Na druhou stranu, když se ohlédnu zpět k prosinci loňského roku, tak se nám podařilo sjednotit skutečné levicové síly, které měly a mají zájem na tom, aby nikdo nešlapal po zájmech českých občanů. Ano, je škoda, že se některé subjekty k tomu nepřipojily, což se ale do budoucna může změnit. Kampaň jsme proto vedli pod názvem KSČM - Česká levice společně!. Tak měla být pojmenována i samotná kandidátka. Tomu ovšem dalo po předchozím kladném vyjádření stopku ministerstvo, a tak kandidáty najdete na kandidátce číslo 9 s tradičním názvem KSČM.

Chtěla bych moc poděkovat za stovky mailů se slovy podpory, ale i nápady nebo dotazy. Ráda odpovím každému a je to podle mě lepší, než šířit nepravdy, což se často mailovou poštou dělo. Za všechny kandidáty moc děkuju též za skvělá přijetí na náměstích měst a obcí naší země. Nezůstal jediný okres, který bychom vynechali. Díky za podporu různých osobností i trpělivost s obhajobou politiky KSČM.

Vím, že vy, kteří tyto řádky čtete, k volbám určitě půjdete. Nezapomeňte ale přesvědčit svou rodinu, své známé, sousedy, členy organizací, prostě každého, jehož hlas může pomoct. Může pomoct zastavit praxi, že z nás Západ a nenažraní výrobci udělali popelnici Evropy. A ještě k tomu předraženou. Můžete také svým hlasováním ukázat, že nechcete evropské ceny, ale české platy, mzdy a důchody. Volbou KSČM můžete také udělat přítrž vysmátým miliardářům vyvádějícím prachy do daňových rájů. Hlasem pro kandidátku KSČM dáváte stopku též lidem jako je Angela Merkelová, Emanuel Macron nebo Jean Claude Juncker. Volba KSČM je také volbou české koruny místo eura nebo svobody internetu. Nenechte to tak a jděte volit kandidátku č. 9! Když tomu tak totiž všichni neučiníme, příště už by se třeba majitelů zbrojních průkazů, pacientů, pracujících a českých zájmů v europarlamentu neměl kdo zastat…

Kateřina KONEČNÁ, vedoucí kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)