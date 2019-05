Myšlenku nezabiješ!

Snaha o zlepšování životních podmínek obyčejných lidí je něco, co je neoddělitelně spjato s politikou KSČM a málokdo o tom může pochybovat. Růst důchodů, minimální mzdy nebo třeba obrana bezplatného školství a zdravotnictví byly vždy věci, za které jsme se nebáli poprat. Toto si ale od nás do svých volebních programů a kampaní rádi půjčují různé strany a hnutí, pro které je to skvělá možnost, jak získat politické body u lidí, kteří na tom nejsou materiálně nejlépe. To, že se tyto sliby po volbách velmi často rozplynou, si pak v dnešní hektické době pamatuje málokdo.

Volič, který nestuduje do hloubky programy stran, by si ale snadno mohl položit otázku, v čem se teda vlastně ta KSČM liší od ostatních politických subjektů?

Není to jenom to, že svoje předvolební sliby nehodíme po volbách do koše. Pro nás totiž není zajištění základních lidských potřeb nějakým cílem, je pouze prvním krokem k něčemu mnohem většímu. My nechceme současný systém ostrých loktů, individuálního konzumu a moci založené na penězích jenom trochu zmírnit, opravit nebo ho udělat přívětivějším. My tento systém chceme překonat. Jsme strana, která jako jediná jasně a otevřeně říká, že kapitalismus není koncem lidských dějin, že je potřeba jít dál.

Nebojíme se tvrdit, že katastrofální stav naší přírody, válečné konflikty a migrační vlny jsou všechno produktem právě toho globálního systému, proti kterému my stojíme. Také však neváháme nabídnout cestu jak z toho ven. Socialistická společnost pro nás není něco, co patří do minulosti, vidíme to jako jedinou možnost řešení současných světových problémů. Protože pouze společnost, která stojí na principech spolupráce, solidarity a lidskosti může efektivně řešit globální krize, a to jak ty ekonomické, vojenské nebo environmentální.

Společnost, kde je zisk vždy na prvním místě, bude vždy znamenat válku, vykořisťování, sociální nerovnost a další plundrování naší přírody.

V tom, že si uvědomujeme tento zásadní společenský rozpor a že se nebojíme tento rozpor pojmenovat, se zásadně lišíme od všech ostatních politických uskupení. Idea socialistické společnosti nás nejen odlišuje, ale dělá nás také silnějšími. Tato vize nám pomohla překonat velmi náročných 30 let reálného kapitalismu a je pro nás motorem pro další práci.

I když se nás ti, kteří z kapitalismu profitují, pokoušeli a budou pokoušet upozadit, umlčet nebo zakázat, nebude jim to nic platné. Myšlenku na spravedlivou a mírovou socialistickou společnost nezabiješ.

Arťom KORJAGIN, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)