Eurovolby jsou tu, jděme k nim

Jsou tu volby do Evropského parlamentu. Jejich popularita nepatří – na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny - k nejvyšším. Pro mnoho občanů České republiky je totiž sídlo EU v Bruselu místem dalekým. Mnozí z našich voličů dále namítnou, že struktura Evropské unie je složitá a nepřehledná, s těmi všemi eurokomisaři, výbory a komisemi, stovkami poslanců, tisíci asistentů a dalších pomocníků se vše mělní do podoby totálního Babylonu. Proto nemá význam chodit k volbám do Europarlamentu. Beztak se prý hlasy českých voličů rozplynou v tom množství milionů dalších volebních lístků ostatních států evropské sedmadvacítky.

To je však mýlka, kterou později vysvětlím. Na podzim 2017 se konaly volby do Sněmovny, v nichž KSČM zaznamenala největší porážku od roku 1989. O rok dříve byly obdobně nelichotivé výsledky voleb do krajských zastupitelstev a nemluvě o loňských výsledcích do obecních zastupitelstev a Senátu. Tehdy situace komunistické strany připomínala boxera, jenž je zralý »na ručník«. Mnozí nám tehdy předpovídali brzký pád završený poklesem voličů pod pět procent, což znamená opuštění lavic Poslanecké sněmovny. Nicméně se nám podařilo si uvnitř strany leccos vyříkat, když to bylo nezbytné – i se zdravě pohádat - a pak většinově vyslovit vedení KSČM důvěru. Zkrátka se nám povedlo stranu restartovat, o čemž svědčí například skutečnost, že volební preference strany se už nějakou dobu zase pohybují kolem 10 procent. Ba co víc, některé výzkumy hovoří ještě optimističtěji. Musíme mít stále na paměti, že jsme tím, o kterého se vláda opírá, přičemž dohlížíme na to, aby návrhy zákonů z vládní dílny neztratily sociální nádech. K našim výrazným počinům poslední doby patří zejména sněmovní schválení zdanění církevních restitucí. To by mělo napravit přemrštěné náhrady, které mají církve obdržet.

Vraťme se ale k evropským volbám. I v Bruselu se rozhoduje o současnosti a budoucnosti naší vlasti. Vždyť například z evropských fondů už bylo zafinancováno množství prospěšných projektů. Takže se neobracejme k EU a k Bruselu zády, neboť patříme a vždy jsme byli součástí Evropy. Taková je skutečnost. Proto prosím všechny voliče i sympatizanty komunistů, aby obětovali svůj čas k návštěvě volebních místností. Pokud se nám to podaří, budeme jako KSČM zpět mezi trojici hlavních politických stran v České republice. Nakročeno k tomu máme dobře. Tak to dotáhněme ke zdárnému cíli.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec