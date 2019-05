To je babišovec!

Projít Václavské náměstí k metru po chodníku se ukázalo jako složité. Jen tvrdé nátury se dokázaly protlačit. Svoboda sice končí tam, kde začíná svoboda druhého, ale tady, i když z tribuny »pod koněm« se slovo svoboda ozvalo vícekrát, to neplatilo.

Svoboda patřila jim, tak aspoň chápali slova biskupa Malého pronesená do mikrofonu, jež skoro neslyšeli. A protože ti, co stáli pod jevištěm, co chvíli něco volali, křičelo se i tady. A tak jsem slyšel »demisi, demisi, Babiš odstoupit, Benešová pryč«. A já se přesto pokoušel projít. »Proč odcházíte?« ozvalo se za mými zády. »Vy jste pro Babiše?« a vzápětí mě někdo bouchl do zad. »To je babišovec,« zaznělo odněkud ze shluku. »Jsem pro výsledky voleb,« reagoval jsem. To bylo zřejmě špatně. Měl jsem štěstí, protože tu byly konečně schody a natažené ruce ke mně už nedosáhly.

Tam za mnou zůstali desetiletí bubeníci, mládež, jež se narodila po roce »0« a která křičela cosi o potřebě »uvěznit premiéra« a potrestání estébáků, lidé, kteří prý tu už byli 17. listopadu 1989. A svět prý o nich ví a ostatně »jde s námi«.

Jde, nebo nejde? V té chvíli kromě ambasády USA měl svět však jiné starosti. Já také. Byl jsem totiž už v metru.

Jaroslav KOJZAR