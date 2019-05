Dejme EU Konečnou!

Na rovinu, musím říct, že nejsem zrovna fanda Evropské unie a klidně bez skrupulí přiznám, že když bylo hlasování o vstupu, což byly moje první volby, jichž jsem se zúčastnil, hlasoval jsem proti. Jenže jednou jsme už tam, tak holt tam jsme.

Jestli si myslíte, že to s pár našimi europoslanci, obzvláště jen třemi komunistickými, nemá smysl, tak se podívejte na hlasování. Vždyť v čele s europoslankyní Kateřinou Konečnou kolikrát přesvědčili celou frakci GUE/NGL, aby hlasovala ve prospěch naší zemičky, ať už jde o migranty či o takzvanou dvojí kvalitu potravin. Takže to má smysl, pokud tam tito lidé budou. A na každém záleží. Heslo Nenechme to tak, které si kandidáti pod hlavičkou listiny č. 9 - KSČM zvolili, je rozhodně více než trefné.

Haló noviny pomáhají KSČM s kampaní do voleb vždy, a tentokrát jsem rád, že jsem mohl být u toho, jelikož jsem měl právě díky tomu možnost seznámit se s vedoucí kandidátkou do EP Kateřinou Konečnou. Ne, o její pracovitosti jsem nepochyboval nikdy dřív, ale nyní jsem měl možnost vidět její neúnavnost na vlastní oči. Takovéto nasazení, to je snad až neuvěřitelné. K tomu přidaná naprostá vstřícnost a schopnost racionálně čelit problémům, za mne jednička!

Však každý jste se s ní měl možnost setkat, navzdory bezpočtu debat a jednání projela se svým týmem prakticky celou republiku... Ne, nechci tady budovat kult osobnosti. Celá kandidátní listina je skvělá. Tolik mladých nadějných s mnoha zkušenějšími, kteří rádi podají pomocnou ruku, já osobně nepamatuji. O to více mne uráží, když ti, kteří nejvíce volali po jakési změně, nyní pomlouvají i tuto kandidátní listinu. Holt změna je hezká, co? Ale jenom pokud by to asi znamenalo, že ta změna budete vy, že?

I kdyby KSČM a její spojenci letos nedosáhli na nejvyšší mety, ano, bude mi to líto, ale… Kateřina vytvořila se svým týmem příslib do budoucna a já tuto kandidátku volím, a nestydím se říct, že můj kroužek má rozhodně i Kača Konečná. Však ona to z velké části navzdory všem ústrkům odedřela, nenechme ji v tom samotnou. Nenechme to tak!

Tomáš CINKA, zástupce šéfredaktora Haló novin