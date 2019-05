Charkov. Ilustrační foto - wikimedia commons

Starosta Charkova proti všem

Starosta druhého největšího ukrajinského města Charkova Gennadij Kernes na své stránce na Facebooku 9. května oznámil, že podporuje petice obyvatel města, aby byl odstraněn stánek z náměstí Svobody a přejmenován prospekt Grigorenka.

Obě petice zaznamenaly více než pět tisíc ověřených podpisů Charkovanů. Stánek sbíral dary obyvatel (většinou peněžní, ale i věcné) na podporu »protiteroristické operace« ukrajinských dobrovolníků (fašistů) na východě země. Prospekt Grigorenka se objevil v průběhu takzvané dekomunizace, předtím nesl název Prospekt maršála Žukova. Kernes rozhodl, že prospektu bude vráceno původní jméno. »Při dekomunizaci se nikdo obyvatel Charkova neptal, úřady všechno lámaly přes koleno,« napsal Kernes. Připomněl, že změny názvů neiniciovaly ani neprováděly volené orgány města, ale kyjevský Ústav paměti národa a místní oblastní státní administrativa, úřad jmenovaný kyjevskou vládou a působící souběžně s místními volenými orgány. »Pane Vjatroviči, možná se podivíte, ale paměť lidí může být odlišná od vaší. A jak ukázaly poslední, prezidentské, volby, lidé si stojí na svém,« pokračoval Kernes.

Starosta druhého největšího ukrajinského města Charkova Gennadij Kernes. FOTO - wikimedia commons

Volodymyr Vjatrovič je šéfem Ústavu paměti národa. Chlubí se, že za čtyři roky platnosti zákona o dekomunizaci bylo demontováno 2389 památníků, z toho 1320 soch Lenina, přejmenováno 52 000 vesnic a 987 větších sídelních míst, z toho 32 měst.

Charkovská radnice rozhodla o odstranění stánku 12. května, pokud jde o jméno prospektu, rozhodne v příštích týdnech. Ohledně stánku se rozhodnutí ukázalo jednoduchým, nebyl nikdy povolen, dokud ovšem nepřišla stížnost, město nevidělo důvod, podle mluvčího radnice Jurije Sidorenka, zasahovat. Teď se situace změnila.

Zůstávají i Hrdinové Stalingradu

Není to poprvé, co se starosta Kernes postavil proti kyjevské vládě. Už dříve odmítl přejmenovat prospekt Hrdinů Stalingradu. Písemně zdůvodnil, že zákon o dekomunizaci se na tento název nevztahuje. Ve Stalingradu byla zastavena fašistická cesta na východ a boje ve městě ne Volze se staly přelomovými ve válce. Účastníky bojů byli mnozí obyvatelé Charkova, řada z nich se stala Hrdiny SSSR a po nich je prospekt pojmenován, napsal Kernes.

Jako zajímavost charkovská média kolem loňských Vánoc uváděla, že ve městě se stále »drží« tradice Sněhurky a Dědy Mráze, kterou Kyjev zakázal. Povolil jen Santa Clause a případně svatého Nikolaje, tedy Mikuláše, který ovšem není favoritem, úřady dávají přednost americkému staříkovi.

Rychlá reakce

Reakce ukrajinských »vlastenců« na sebe nenechala čekat. Poslanec Oleh Berezjuk teatrálně ve sdělovacích prostředcích prohlásil, že »nepotrestané zlo se vrací« a požadoval znovuotevření stánku. Neúspěšně, na místě stánku provádějí městští pracovníci obnovu chodníku a okolního trávníku.

Vjatrovič rovnou žádal, aby byl Kernes vsazen do vězení, pokud změní název prospektu. Argumentoval, že pokud by byl »měkký« ke Kernesovu počínání, brzy prý by se mohlo stát, že prodavači v obchodech budou se zákazníky hovořit rusky a jen o chvilku později by »občané ohlupovaní Kernesem a jemu podobnými mohli vyhnat hrdiny«. Podivuhodná otevřenost, funkcionář kyjevského režimu se obává vyhnání banderovců z Majdanu. Kyjevská prokuratura vydala policii nařízení, aby dotyčný stánek ochraňovala. Nařízení dodalo smělosti místním banderovcům, kteří zbourali ohradu kolem opravovaného chodníku a dokonce pár dnů místo hlídali. Pak je to unavilo.

Starosta vnímá změnu nálad

Podle šéfky v současnosti nejviditelnější levicové strany - Progresivní socialistické strany Ukrajiny – poslankyně Natálie Vitrenkové Kernes vnímá, že se nálada ve společnosti mění, že se obrací proti banderovcům. »Pro většinu obyvatel je fašismus nepřijatelný,« řekla Vitrenková. »Kernes se stal pionýrem a praporečníkem, ale boj s fašismem se nemůže vést stylem sám proti všem,« uvedla dále. »Kernese prostě umlátí klobouky, pokud si bude libovat v osamělosti.« Sama očekává, že nový parlament vzniklý zřejmě po podzimních volbách, zaujme antifašistickou pozici a že totéž stanovisko bude zastávat i nový prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ten se narodil a vyrostl v ruskojazyčné rodině, každý rok 9. května pokládá květy ke hrobu svého dědečka, který prošel celou Velkou vlasteneckou válkou v nižší velitelské funkci. Byl hrdý na vítězství Rudé armády. Na náhrobku kameníci vytesali jeho podobiznu ve stejnokroji Rudé armády. Zelenskyj si svého dědečka váží, u náhrobku se letos nechal vyfotografovat pro média. Nicméně poté dostal radu od dosluhujícího prezidenta Petra Porošenka: »Chovej se jako já.« Jde o pragmatickou radu. Nový prezident se bude pohybovat v mantinelech, které neurčil. Ty hlavní »nalajnoval« Washington, ty vedlejší se budou snažit prosadit místní vlivové skupiny. Zda bude v mantinelech i tolerance fašismu, se teprve uvidí.

(pe)