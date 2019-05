Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč je podle vás důležité jít k volbám do Evropského parlamentu?

Jít k volbám je důležité proto, aby nepřevážil ten, kdo má jiný názor než vy.

Miloš Zeman, prezident České republiky

Protože chceme být právoplatnými účastníky evropského společenství a spolurozhodovat o tom, jaká Evropa bude.

Antonín Hardt, herec

Protože lidé zdravého selského rozumu jasně vidí, že skoro všechno, co v poslední době připravil parlament Evropské unie, je chyba na chybu. Nový poctivý europoslanci z řad KSČM to pomohou napravit!

Zdeněk Troška, režisér

Téměř 30 let konzultujeme před mimořádnými volbami své kroky s MUDr. Radimem Uzlem. I tentokrát jsme se s gynekologem, sexuologem i porodníkem shodli, že budeme volit kandidátku číslo 9 KSČM – Česká levice společně! Kdo nejde k volbám, dává hlas těm, kteří chtějí jen hlavně zisk a slávu a obyčejní lidé jsou jim lhostejní.

Richard Knot, malíř a vydavatel

S dr. Knotem sázíme na Kateřinu Konečnou a Romana Blaška. Oba jsou na svém místě, proto jsou oba hodni našeho hlasu. Přeji jim úspěch nejen ve volbách, ale i v budoucí práci, kde budou zastupovat naše zájmy.

Radim Uzel, gynekolog, sexuolog a porodník

Každá změna by měla symbolizovat zlepšení stávající situace. Evropská unie změnu nutně potřebuje. Každý z nás má možnost k této změně přispět. Ptáte se jak? Jednoduše, svou účastí v Evropských volbách 24. a 25. května 2019. Program KSČM pro tyto volby vystihuje vaše požadavky a přání. Určuje cestu nápravy a dalšího rozvoje Evropské unie. S pomocí vás, občanů, je možné měnit věci k lepšímu. Proto volte kandidátku KSČM číslo 9.

Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny

Pokud jsme se již stali členy EU, je nutné, abychom tam měli důstojné zastoupení. A tím myslím levicovou frakci, ve které naši levicoví europoslanci pracují. Mám radost, že vznikla kandidátka KSČM, kde jsou na čele mladí lidé, kteří ukazují, že s levicí se musí v České republice nadále počítat. A věřím, že se tito mladí prosadí. Vždyť mají v čele zkušenou, ale stále mladou, Kateřinu Konečnou. A Ústecký kraj má na 5. místě 35letého Lukáše Pařízka. Člověka, který miluje lidi a přírodu. Přeji celé kandidátce hodně úspěchů.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

K volbám chodím pravidelně a ještě nikdy jsem nevynechala. Nesnáším, když někdo jen kritizuje a sám neudělá vůbec nic proto, aby se něco změnilo!

Marie Formáčková, spisovatelka

Tak jako u každých voleb je škoda nechat svůj hlas propadnout a vlastně tím za sebe nechat rozhodovat jiné. Pak se často jen s hrůzou díváme, kdo za ČR v Evropském parlamentu hlasuje a jakou agendu protlačuje. V letošních volbách kandiduje 40 subjektů s rozdílnými přístupy k EU, takže je na výběr. Nízká volební účast svědčí o tom, že si neuvědomujeme, jak velký vliv mají rozhodování Evropské unie.

Ilona Švihlíková, ekonomka

Každý chce mít své životní jistoty, standard, blahobytný život. Každý chce žít bez přeletů bombardérů nad hlavou, či s kulometem za zády. Kdo nám zajistí takovou současnost a budoucnost? Kdo se o to vše postará? Jednoduše my, přátelé. Ne však proklamacemi u piva v hospodě, ne výkřiky na sociálních sítích. Ale tam, kde můžeme přinést svou pomyslnou kapku k progresivnímu proudu. U voleb, přátelé. Nebudu nic měnit na své životní filosofii. Budu opět volit stejnou stranu, tentokráte pod přiděleným číslem 9.

Bohumila Sarnová Horková, malířka a básnířka

V případě neúčasti to může být ještě horší.

Oskar Krejčí, politolog

Letošní eurovolby jsou nesmírně důležité. Musíme na celoevropské úrovni řešit otázky klimatické změny, sociální nerovnosti a války. Všechny tyto problémy se nedají řešit pouze na národní úrovni, protože přesahují hranice jednotlivých zemí. Všechny tyto otázky musí být řešeny s důrazem na důstojný a udržitelný život. A to dokáže pouze levice, jejímž heslem je Lidé místo zisku.

Jan Májíček, člen Socialistické Solidarity

Pokud nepůjdeme volit, dopadne to tak, jako bychom dávali náš hlas všem ostatním kromě levice. Dovolili bychom pak jiným lidem, aby za nás řešili problémy. Dávali bychom těmto lidem carte blanche, aby si s námi dělali, co chtějí. Já s tím nesouhlasím, nechci, aby zasedal v Evropském parlamentě někdo, kdo se mi nelíbí. Nemohla bych klidně spát, kdybych se voleb neúčastnila. V těchto volbách volíte buducnost Česka v Evropě, to je budoucnost vašich dětí a vnuků.

Joanna Gwiazdecka, ředitelka českého zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové

Petr Kojzar, Tomáš Cinka