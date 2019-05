Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti militarizaci, daňovým rájům, nelegální migraci a aušusovým potravinám!

Ve 14 hodin se po celé České republice otevřou volební místnosti a Češi začnou volit svých 21 zástupců v Evropském parlamentu. Stejně tak učiní občané všech 28 členských států EU, včetně odcházející Británie, a zvolí celkem 751 europoslanců.

KSČM letos vytvořila širší předvolební uskupení se Stranou demokratického socialismu a Komunistickou stranou Československa, které dostalo název KSČM – Česká levice společně! Bohužel, na volební lístky se tento název nedostal, volič najde volební lístek nadepsaný Komunistická strana Čech a Moravy. Má číslo 9. »Pracovníci Ministerstva vnitra odpovědní za volby nám v prosinci, ještě před jednáním pléna ÚV KSČM o kandidátní listině, sdělili, že rozšířený název kandidátní listiny v evropských volbách můžeme použít. Bohužel těsně před samotným podáním kandidátní listiny jsme dostali od ministerstva vnitra stanovisko opačné, opřené o právní expertízu, kterou si k dané otázce ministerstvo nechalo dodatečně zpracovat. Dohodli jsme se tedy se všemi stranami, hnutím i spolky, které naši kandidátku podporují, že ji podáme pod názvem KSČM, ale celou kampaň povedeme i s přízviskem Česká levice společně!« vysvětlila vzniklou situaci Haló novinám vedoucí oddělení ÚV KSČM pro komunální a regionální politiku a volby Věra Žežulková. Věří však, že pro voliče nebude problém ten správný lístek identifikovat.

V čele kandidátky KSČM stojí, tak jako při minulých evropských volbách, Kateřina Konečná. Je přesvědčena, že komunisté nabízejí lidem program propracovaný jako žádná jiná strana. Nabízí jasná řešení v otázce nelegální migrace – azylové úřady mimo území EU, které protřídí ty žadatele o azyl, kteří na něj nemají nárok, a nekompromisní návratová politika. Nelegální migranti musejí být vraceni do zemí původu, zdůrazňuje Konečná. Jasno má i v otázce zahraniční politiky EU. »Učinit EU skutečně nezávislou na zájmech jiných zemí a zajistit bezpečné vnější hranice. Odmítáme však militarizaci Evropy a kroky, které jsou v rozporu s mezinárodním právem. Odmítáme zřízení Evropského obranného fondu, kterým poteče 300 miliard korun z veřejných peněz zbrojařům,« řekla jednička komunistické kandidátky.

Kateřina Konečná, europoslankyně a vedoucí kandidátky do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

V sociální oblasti komunisté žádají jednotnou evropskou minimální mzdu. Do voleb jdou i s jasným ekonomickým programem. Klíčem je vyhlásit tvrdou válku daňovým rájům a šizuňkům, kteří si do nich ulévají své zisky. »Podle umírněných odhadů EU přichází o 1,7 bilionu korun ročně v daňových rájích. Jsou to peníze, o které jsou okrádáni občané všech členských států, včetně ČR. To musí skončit,« uvedla Konečná.

KSČM bude také v europarlamentu dál bojovat proti dvojí kvalitě potravin. Tedy proti praxi, že nadnárodní korporace do stejného obalu dávají pro Západoevropany potraviny skutečné, kdežto pro Východoevropany aušus. »Dvojí kvalita je podvod, zejména na naše občany. Dnes o ní mluví mnoho stran. Pouze KSČM však dokázala zabezpečit, aby drtivá většina naší frakce hlasovala proti dvojí kvalitě v Evropském parlamentu. ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 nebyly schopny využít svého vlivu v Evropské komisi ani Evropském parlamentu, i proto jsme prohráli,« varuje občany před planými sliby konkurence Konečná.

KSČM též žádá uzákonění povinnosti Evropské komise vyhlásit celoevropské referendum na základě petice a chce bojovat za snížení byrokracie, zejména kolem dotací.

Před pěti lety získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech europoslancích, ODS dva a Svobodní jednoho. Rozhodlo o tom 18,2 procenta voličů. Krom těchto stran mohou letos do voleb promluvit nově i Piráti a SPD Tomia Okamury.

Evropské volby se v ČR uskuteční počtvrté v historii. Kandiduje v nich rekordních 39 uskupení, která mají ve hře 842 kandidátů. Výsledek podle analytiků ovlivní účast, která pravděpodobně nebude vyšší než čtvrtinová, což by mohlo nahrávat spíše nevládním stranám.

Preferenčními hlasy mohou voliči ovlivnit pořadí na kandidátkách. Zakroužkovat mohou dvě jména na volebním lístku. Do urny mohou hodit samozřejmě jen jeden lístek.

Volební místnosti budou otevřeny v již zavedené časy – v pátek mezi 14. a 22. hodinou, v sobotu od 8.00 do 14.00. Na výsledky si však Češi budou muset počkat do nedělní noci kvůli tomu, že ve většině zemí EU se v eurovolbách hlasuje až v neděli a výsledky z žádné země nesmějí být zveřejněny dříve, než se uzavřou volební místnosti v poslední zemi EU. České strany usilující o vstup do EP musí získat nejméně pět procent z odevzdaných hlasů. Třináct zemí EU ovšem žádnou minimální hranici nemá. Češi patří spolu se Slováky, Iry a Malťany k těm, kteří nemohou volit mimo svou vlast.

Do výsledků se krom hlasování promítne i odchod Británie z EU, po němž se změní celkový počet poslanců. Británii se oproti původním předpokladům nakonec nepodařilo odejít z EU do eurovoleb, a proto se jich musí zúčastnit. Britové tedy budou stejně jako před pěti lety volit 73 europoslanců. Pokud poté Británie odejde v termínu stanoveném v současnosti na 31. říjen, opustí 73 nových britských europoslanců europarlament. Část z křesel zůstane prázdná, 27 mandátů si však mezi sebe rozdělí 14 států. Pět poslanců doplní Francie či Španělsko, tři Itálie nebo Nizozemsko. Devět zemí včetně Slovenska získá po jednom novém mandátu. Pro Čechy se nic nezmění, zůstane jim jen 21 europoslanců.

(ste)