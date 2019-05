Lenka Ingrová (vlevo) a Dagmar Švendová

Když jsou ve významných funkcích ženy

Rozhodnutí ředitele Televize Barrandov Jaromíra Soukupa o tom, že před volbami do Evropského parlamentu zařadí do programu politické klání kandidátů a kandidátek na europoslance jednotlivých politických stran a hnutí, je jistě dobrým rozhodnutím.

Je všeobecně známo, že účast voličů a voliček v těchto volbách je nízká a dá se předpokládat, že seznámení se s některými kandidáty na obrazovce a vyslechnutí jejich názorů na řešení problémů, které má naše republika v rámci Evropské unie, zvýší zájem občanů o volby.

Možná jste si už mezi představenými kandidáty a kandidátkami vybrali toho svého (tu svou) a v den voleb (pátek 24. a sobota 25. května) vhodíte do urny volební lístek s jeho (jejím) zakroužkovaným jménem.

Pokud se týká kandidátů za KSČM, byli jsme již po seznámení se s kandidátní listinou do EP spokojeni ze dvou důvodů. Za prvé jsme velmi kladně hodnotili rozhodnutí, že levice kandiduje společně. Je to správné, v jednotě je síla. Dále jsme s potěšením uvítali společnou kandidátku, na které jsou jména mladých a perspektivních politiků a političek, a to je další síla.

Na druhém vysílání TV Barrandov, kde se představil jako kandidát do EP poslanec Zdeněk Ondráček, se mezi fanoušky »našeho týmu« zúčastnila další kandidátka do EP Dagmar Švendová, a spolu s ní předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová. Škoda, že našemu týmu bylo vyhrazeno místo, které bylo málo zabíráno kamerou...

Třaskavá atmosféra ve studiu

Vysílání bylo v úterý a hned druhý den ve středu nás, »děvčata« z Levicového klubu žen Hodonín, informovala předsedkyně OV Lenka Ingrová o tom, jaká atmosféra při vysílání vládla v televizi. Protože ve studiu byly skupiny lidí, kteří obhajovali své zájmy, byla atmosféra napjatá až třaskavá. Ve fandícím týmu byl přítomen i další kandidát do EP, Roman Blaško, takže podpora byla silná.

Já bych se však chtěla zmínit o dvou ženách, které seděly ve studiu. Kandidátku do EP Dagmar Švendovou známe delší dobu. Několikrát se zúčastnila našich akcí v Levicovém klubu žen, setkáváme se s ní na každoroční družební akci s přáteli ze Slovenska a poznaly jsme ji jako příjemnou a chytrou ženu, kterou ve volbách rády podpoříme.

A ta druhá, předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová, s tou jsme ve stálém styku. Vlastně jsem si právě uvědomila, že v dubnu to byl právě rok, co nastoupila po volbách do této funkce. Situace v okresní organizaci nebyla dobrá, všichni jsme měli obavy, jak to dopadne s organizací, jež byla v útlumu. Ale když Lenka nastoupila, oddechli jsme si. Je to žena na svém místě, milá a hlavně náročná, což je potřeba k tomu, aby se veřejná práce a život v organizacích dostaly na správnou cestu. Fandíme jí a podporujeme ji, pokud nám síly stačí.

Je na ně spolehnutí

Jsem moc ráda, že máme na významných funkcích ženy, které jsou perspektivní a na které je spolehnutí. Možná to ještě nevíte, ale ženy jsou ta lepší půlka v naší společnosti!

Dana PROKEŠOVÁ, členka OV KSČM Hodonín

FOTO – Roman BLAŠKO