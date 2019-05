Ilustrační FOTO - Pixabay

USA pošle vojáky proti Íránu. Ten se nebojí

Americké ministerstvo obrany předložilo Bílému domu plán na vyslání 10 000 vojáků na Střední východ jako reakci na údajnou možnou íránskou hrozbu. Uvedla to televize CNN.

Rozhodnutí vyslat nové jednotky závisí na Donaldu Trumpovi a podle agentury AP není jisté, zda ten návrh Pentagonu schválí. Na druhou stranu právě on v minulých dnech vyhrožoval Íránu, že v něm nezůstane kámen na kameni, až ho USA napadnou.

Diskutuje se rovněž o vyslání baterií protiraketového systému Patriot, bojových plavidel a prostředků pro monitorování aktivity íránských ozbrojených sil.

Washington o ohrožení ze strany Teheránu (zcela účelově) mluví stále častěji, podrobnosti této (imaginární) hrozby jsou ale nejasné, uvádí AP. Jakékoli posílení vojenské přítomnosti USA na Blízkém a Středním východě by signalizovalo obrat v názorech prezidenta, který opakovaně poukazoval na potřebu omezit počet amerických vojáků v regionu.

Uzavřený kruh

Jenže jak známo, Trump říká pravý opak téhož i několikrát týdně. Co si o novém plánu myslí europoslankyně, místopředsedkyně ÚV KSČM a lídryně eurokandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná? »On ten Donald Trump své závazky z financování volební kampaně nějak splácet musí. USA vydávají na obranu přes 600 miliard dolarů, je to tam neskutečný byznys závislý na rozpoutávání konfliktů, posílání vojáků do celého světa i vedení válek. Bez toho není odbyt a tím pádem nemají sponzoři, z čeho by příště kampaň svých ‚koní‘ zase platili. Rozumějte – ti vojáci potřebují jídlo, logistiku, výzbroj…, je to naprosto začarovaný uzavřený kruh.« Takže bude válka proti Íránu? »Podle mě ne. Ono vracení vojáků domů v rakvích není nijak populární, není to řešení. Ale o to víc bude strašení a vydirání v mezinárodní politice podle Trumpova hesla America First!« dodala Konečná na otázku Haló novin.

Návrh Pentagonu může narazit i v Kongresu. Představitelé ministerstva obrany v úterý při slyšení v několika kongresových výborech zákonodárce ujišťovali, že USA nemají v úmyslu Írán provokovat ani napadnout.

V tomto duchu hovořili i ministr zahraničí Mike Pompeo a úřadující ministr obrany Patrick Shanahan.

Počátkem května Spojené státy urychlily rozmístění bojové skupiny s letadlovou lodí na Blízkém východě a vyslaly do oblasti bombardéry B-52. Pentagon se rovněž rozhodl rozmístit v nejmenované blízkovýchodní zemi systémy Patriot.

Mají to pod kontrolou

Ostrá slova na adresu USA naopak ve středu vyslovil podle ČTK vysoce postavený představitel íránských revolučních gard, když podle agentury Fars prohlásil, že gardy a íránští vojáci mají plnou kontrolu nad vodami Perského zálivu severně od Hormuzského průlivu. »Manévry amerických bitevních lodí v regionu jsou pod kompletní kontrolou íránské armády a revolučních gard,« ubezpečil Alí Fadaví.

(rj)