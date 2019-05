Kanada čtyři desetiny sekundy od vyřazení!

Hokejisté Ruska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa USA 4:3 a po loňském šestém místě se dostali popáté za posledních šest let mezi nejlepší čtyři týmy. V semifinále se utkají od 15.15 s Finskem, které vyřadilo severského rivala ze Švédska 5:4 v prodloužení. Kanada zdolala Švýcarsko 3:2 v prodloužení poté, co vyrovnala na 2:2 čtyři desetiny sekundy před koncem základní hrací doby. Příštím soupeřem zámořského celku bude český tým.

Shodně třemi body za gól a dvě asistence k výhře přispěli útočník Nikita Gusev a obránce Michail Sergačov. Američané, kteří nastoupili bez zraněného útočníka Dylana Larkina, bronz z loňského šampionátu v Dánsku neobhájí. V semifinále budou chybět teprve podruhé za pět let.

»Máme spoustu hvězd a superstar, které hrají v NHL a KHL. A také kvalitního brankáře. Všichni pracují pro tým. Není to tak, že by velké hvězdy hrály na sebe. Všichni hrajeme za Rusko,« řekl Sergačov oficiálnímu webu MS.

Sborná, která jako jediná na turnaji v základní skupině neprohrála a neztratila ani bod, se ujala vedení už po 67 sekundách hry. Po Sergačovově střele se puk odrazil do brankoviště a do prázdné branky jej doklepl Gusev.

V páté minutě mohl zvýšit Dadonov, ale z dorážky bekhendem trefil horní tyč. V polovině úvodní části vytěsnil Schneider lapačkou opět na horní tyč střelu Guseva a Werenski puk odvrátil z brankoviště. V další příležitosti se ocitl Kovalčuk.

V 15. minutě už Rusové při Gaudreauově vyloučení zvýšili. Směr Sergačovovy střely změnil nešťastně hokejkou Eichel a puk zapadl k pravé tyči do americké branky. Zvýraznit náskok mohl Ovečkin, ale na Schneidera nevyzrál. Na druhé straně prověřili Vasilevského Kane a vzápětí Jack Hughes. V přečíslení se podařilo zastavit Kaneovu přihrávku Gavrikovovi.

Američané ve druhé třetině otevřeli hru a gólman Schneider měl napilno, ale všechny šance ruského výběru dokázal zlikvidovat. Navíc už ve 23. minutě vystřelil Skjei a jeho tečovaná rána skončila v síti.

Chvilku na to jeli DeBrincat s Kanem dva na jednoho, jenže slibnou situaci nedokázali zakončit. Schneider na druhé straně zachránil proti Ovečkinovi a Orlovovi.

Výborný zákrok krátce po polovině zápasu předvedl i Vasilevskij při Eichelově ráně. Zvýšit mohli také Dadonov a znovu Ovečkin, Schneider byl ale opět připraven. Po výborné akci Američanů ještě před druhou přestávkou zakončoval do odkryté branky Keller, ale Vasilevskij se bleskově přesunul.

Po 91 sekundách třetí třetiny vrátil Rusku dvoubrankový náskok v přečíslení po Gusevově přihrávce Kaprizov. Další gól sborné mohl přidat po individuální akci Kučerov.

Ve 46. minutě našel Jack Hughes Hanifina, který z pozice mezi kruhy zamířil přesně nad levé rameno Vasilevského. Za 69 sekund ale vrátil sborné dvoubrankové vedení Grigorenko, který se dostal sám před Schneidera a zamířil přesně k levé tyči. Další příležitost Američanů nevyužil Eichel, na druhé straně mohl pojistit náskok Grigorenko.

Necelé tři minuty před koncem snížil po Kaneově přihrávce DeBrincat. Gól platil i po prohlídce videa po trenérské výzvě Ruska kvůli předešlému kontaktu Kreidera s Vasilevským. Sborná ale už těsný náskok udržela.

»Je to zklamání, protože jsme měli vysoké ambice a turnaj pro nás skončil tak rychle. Oni měli velice dobrý tým. My jsme ale věděli, že máme také kvalitní mužstvo a můžeme je porazit. Myslím si, že jsme na to měli,« prohlásil obránce Brady Skjei.

Gólman Cory Schneider ocenil Gusevův výkon. »Byl dnes na ledě u všeho. Tato lajna byla jejich nejlepší. Vytvořila si hodně přečíslení a dobrých šancí,« uvedl Schneider.

Kanada postoupila do semifinále světového šampionátu popáté za sebou. V čase 65:07 rozhodl svým druhým gólem v zápase útočník Mark Stone. Kanaďané přitom odvrátili vyřazení z turnaje až při power play. Obránce Damon Severson vyrovnal čtyři desetiny sekundy před koncem normální hrací doby.

Zámořským hráčům se vydařila odveta za porážku v semifinále loňského světového šampionátu, na kterém Švýcarsko získalo stříbrné medaile.

»Při hře pět na pět jsme zápas kontrolovali, ale Švýcaři dokázali dvakrát skórovat v přesilových hrách. A na tomto turnaji jsou přesilovky i hra v oslabení hodně důležité. Nakonec jsme ale dokázali vyrovnat a při hře tři na tři jsme hru kontrolovali,« řekl Stone, jenž si vedle dvou branek připsal i asistenci.

Švýcaři se do první šance dostali již po 49 sekundách, brankář Murray ale dokázal puk po Niederreiterově zakončení zastavit před čárou. Potvrdil to i videorozhodčí.

Kanaďané, v jejichž sestavě chyběl potrestaný nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu Mantha, byli poté střelecky aktivnější, do vedení se ale dostal soupeř. V 17. minutě byl vyloučen McCann a Andrighetto prostřelil oporu Pittsburghu.

Následně si premiérovou přesilovou hru zahráli i zámořští hráči, ale přestože v měli v základní skupině ve hře v početní převaze nejvyšší úspěšnost, Genoniho překonat nedokázali. Ve 26. minutě se ale Kanaďanům vyrovnat podařilo, poté co Stone tečoval Fabbrovu střelu od modré čáry.

Švýcarsku ale do vedení pomohla další přesilovka, vyloučení Marchessaulta potrestal tři sekundy před koncem druhé třetiny pohotově dorážející Hischier.

Až do úplného závěru základní hrací doby se zdálo, že gól vycházející hvězdy New Jersey zápas rozhodne. Kanaďané se sice snažili vyrovnat, Genoni ale chytal výborně. Svůj tým držel i při dlouhé power play soupeře, čtyři desetiny sekundy před koncem ale za jeho záda prošla střela Seversona.

»Jediné, co vám k tomu můž říct, je, že jsem viděl puk v brance. Nevěděl jsem, kolik času zbývá. Věděl jsem, že se blíží konec, a nakonec to skončilo gólem 0,4 sekundy před koncem, což bylo úžasné,« řekl Severson.

»Po inkasovaném gólu v závěru bylo těžké hrát prodloužení. Je těžké ztratit takhle zápas, na konci jsme měli šanci dostat puk ven, ale nedokázali jsme to. Snažili jsme se, blokovali střely, ale prostě to nestačilo,« uvedl švýcarský útočník Nino Niederreiter.

Zápas se tak musel prodlužovat a nejlepší tým skupiny A v nastaveném čase dokonal obrat. Po rychlém protiútoku si sedmý gól na turnaji připsal Stone a posunul favorita do bojů o medaile.

»Byl to bláznivý zápas, ale my jsme si zasloužili vyhrát. Po takovém vítězství budeme ještě silnější,« radoval se útočník Jonathan Marchessault.

Hokejisté Finska porazili ve čtvrtfinále v Košicích obhájce zlata z dvou předchozích šampionátů Švédsko 5:4 v prodloužení a ukončili tak švédský sen o zisku třetího titulu za sebou. V sobotním semifinále se finský tým utká s dosud neporaženým Ruskem.

Finsko si vynutilo prodloužení až v závěrečné power play, kdy vyrovnal kapitán Marko Anttila. Hrdinou zápasu se pak stal Sakari Manninen, který rozhodl v čase 61:37 a navázal na předešlé tři asistence.

Finsku se ideálně vydařil vstup do zápasu: již po 60 sekundách otevřel skóre Mikkola, který prostřelil Lundqvista ve švédské brance. Vzápětí byl ale vyloučen Kiviranta a obránce Klingberg po 32 sekundách přesilové hry vyrovnal.

Do vedení Švédy posunul svým sedmým gólem na turnaji Hörnqvist, od kterého se odrazilo nahození Ekmana-Larssona. Hned na začátku druhé třetiny přidal další branku Elias Pettersson a posunul hráče Tří korunek do výraznějšího vedení.

Finové ale nerezignovali a ještě ve druhé části se jim podařilo vyrovnat. Nejprve snížil Lindbohm a ve 30. minutě po třetí Manninenově asistenci srovnal Hakanpää.

Švédové však krátce před druhým odchodem do kabin získali vedení zpět na svoji stranu. Gustafsson tvrdou ranou trefil kameru v brance, což rozhodčí postřehli až po přerušení hry a kontrole u videa.

Ve třetí třetině mohl úřadující šampiony přiblížit postupu do semifinále Nylander, pátý gól ale nepřidal a střelecky aktivnější Finové nakonec dokázali vyrovnat. Při power play se to podařilo Anttilovi.

V prodloužení poté Finsko udeřilo ještě jednou. Po rychlém protiútoku trefil horní rok švédské branky Mannien a odstartoval postupovou radost svého týmu.

Rusko - USA 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Gusev (Sergačov, Kučerov), 16. Sergačov (Gusev), 42. Kaprizov (Gusev, Sergačov), 48. M. Grigorenko (Malkin, Dadonov) - 23. Skjei (P. Kane, J. Gaudreau), 46. Hanifin (J. Hughes), 58. DeBrincat (P. Kane, J. Hughes). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Gouin (Kan.) - Malmqvist (Švéd.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 9085.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Tělegin, Andronov, Kovalčuk - Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov.

USA: C. Schneider - R. Suter, Werenski, Martinez, Skjei, Q. Hughes, Hanifin - P. Kane, C. White, DeBrincat - J. van Riemsdyk, Eichel, J. Gaudreau - Kreider, J. Hughes, Vatrano - Glendening, Keller, Kunin. Trenér: Jeff Blashill.

Kanada - Švýcarsko 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Stone (Fabbro, Dubois), 60. Severson (Stone), 66. Stone (Dubois, Theodore) - 19. Andrighetto (R. Diaz, Fiala), 40. Hischier (Martschini, Niederreiter). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Rantala - Sormunen (oba Fin.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 6157.

Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Theodore, Fabbro, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Jost, Turris, McCann - Joseph, Strome, Henrique. Trenér: Alain Vigneault.

Švýcarsko: Genoni - Josi, R. Diaz, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Niederreiter - Andrighetto, Haas, Hofmann - Martschini, Kurashev, Scherwey - S. Moser, Ch. Bertschy, Ambühl - Praplan, Rod. Trenér: Patrick Fischer.

Finsko - Švédsko 5:4 v prodl. (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Mikkola (Pesonen, Manninen), 26. P. Lindbohm (Manninen, Pesonen), 30. Hakanpää (Manninen), 59. Anttila (Ojamäki, M. Lehtonen), 62. Manninen (Lankinen) - 3. J. Klingberg (W. Nylander, Wennberg), 17. Hörnqvist (Ekman-Larsson, A. Larsson), 21. E. Pettersson (Landeskog, Ekman-Larsson), 40. E. Gustafsson (Landeskog, Wennberg). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Gofman - Šišlo (oba Rus.), Hancock (USA). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 6304.

Finsko: Lankinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Ojamäki - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Sallinen, Kuusela - Kiviranta, Lammikko, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, Ekholm, M. Pettersson, E. Gustafsson - Hörnqvist, W. Nylander, Wennberg - E. Lindholm, Landeskog, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - Bratt, Krüger, Rasmussen - Lindblom. Trenér: Rikard Grönborg.

(čtk)