Ideální čas na hledání brigády je prý teď

Zatímco nabídka brigádnických míst je v České republice srovnatelná s loňským rokem, zájem o brigády ze strany uchazečů je vyšší než loni. Největší poptávka je po práci v administrativě, nejméně žádané jsou manuální práce. Hodinová sazba meziročně vzrostla ve všech regionech ČR, vyplývá z ankety mezi personálními agenturami.

Nejvíce brigádnických pozic zaměstnavatelé nabízí v jednoduché administrativě a manuální práci ve skladech, výrobě či stavebnictví. Nejlepší období na zařízení letní brigády je údajně právě teď. »Podle našich zkušeností se vyplatí hledat letní brigádu ideálně kolem poloviny května. Jde o dobu, kdy u nás společnosti začínají brigádníky poptávat, a navíc se objevují nejatraktivnější pracovní pozice,« uvedla marketingová manažerka agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejčastěji se letní brigády nabízejí v gastronomii, cestovním ruchu a zemědělství, dále na festivalech a ve volnočasových službách, řekl ředitel marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. »I v létě však přicházejí nabídky, které mohou otevřít dveře firmy pro hlavní pracovní poměr v dalších letech. Možnosti se otevírají v logistice, maloobchodě, ve výrobě, v propagaci výrobků a podobně,« dodal.

Poptávka po brigádnících proti loňsku stoupla podle Lenky Peškové z agentury Hays zejména u podpůrných činností ve finančních odděleních společností. Ty mají však zájem hlavně o dlouhodobou spolupráci na částečné úvazky, nejen o brigády přes léto. Další oblastí, kde se nejvíce uplatní brigádníci, je administrativa a podpůrné administrativní činnosti, jako jsou zákaznický servis či vyřizování objednávek, dále práce v recepci a zástupy na recepci po dobu dovolené kmenových zaměstnanců.

Obecně největší skupinou zájemců o brigádu jsou studenti nad 18 let, dále lidé v důchodu a rodiče na mateřské dovolené. »Rostoucí poptávku sledujeme také u víkendových brigád, na které se vesměs hlásí pracující lidé. Tyto jednorázové brigády jsou obvykle zabrány prakticky okamžitě po zveřejnění nabídky,« uvedla Součková. Největší zájem je o práci v administrativě, »lidských zdrojích« či financích. Naopak brigády ve výrobě, zemědělství či stavebnictví je poměrně těžké obsadit.

»Není to dáno horšími finančními podmínkami, naopak, mzda v administrativních a dělnických pozicích se prakticky neliší. Studenti se ale i o prázdninách chtějí věnovat práci v oboru, který studují,« doplnila Součková. Například administrativní pracovník v Ostravě si vydělá 100 až 150 korun za hodinu, skladník v Brně 110 až 160 Kč.

Mzda brigádníkům letos vzrostla, stále jsou však patrné regionální rozdíly. Nejvíce si lidé vydělají v Praze, a to až 250 Kč za hodinu. V Brně je to 100 až 170 Kč, v Ostravě 90 až 150 Kč a na Zlínsku a Liberecku do 130 Kč za hodinu. Ve Zlínském kraji přitom bylo zaznamenáno navýšení hodinové mzdy u brigádnických pozic meziročně až o 20 procent, podotkla Součková.

Společnosti své nabídky podporují především mzdou, která roste u brigádníků rychleji než u trvalých pracovních pozic, doplnil Halbrštát. Nejlépe placeni jsou podle něj v průměru brigádníci ve Středočeském kraji, kde si vydělají 150 až 170 Kč za hodinu. Nejnižší průměrně hodinové mzdy jsou v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde činí 120 až 135 Kč. Celkově se průměrné mzdy brigádníků pohybují mezi 130 a 160 Kč za hodinu.

Zejména studenty lákají také brigády v zahraničí. Nabídka brigád je v cizině široká především v turismu a hotelnictví. Finančně si mohou studenti vydělat dvakrát až třikrát více než v Čechách, záleží však na konkrétní zemi. Musí ale počítat s vyššími náklady na cestu, ubytování a stravování.

(ici)