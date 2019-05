Jsou důležitější věci ke komentování

Spojené státy vyhlásily sankce na jednu policejní jednotku za porušování lidských práv. Chtělo by se napsat: konečně v Texasu či v Arizoně v nějakém městečku Estherville potrestali bílé policisty, že v okrajové černošské, tedy afroamerické čtvrti, se chovají jako za dob »strýčka Toma«. A konstatuji: Správná cesta. Nebudou se zabíjet černošští kluci, kteří nejsou sice andělé, ale nezaslouží si kulku do těla, když se pokusí utéci před hlídkou. Pak se sice ukáže, že oni černošští kluci měli v ruce kousek větve nebo vůbec nic, ale bílý policista potrestán není, protože »kdo dokáže, že nemohl zbraň vidět, a navíc právě tam, kde utíkal či schovával se onen kluk, zrovna špatně ulici osvětlovalo pouliční světlo«? Sankce pro takovou jednotku z městečka Estherville beze sporu jsou cestou správným směrem. Konečně Trump pochopil, že tudy může vést jedna z cest, které donutí i rasistického, jižansky uvažujícího šerifa k odchodu anebo ke změně svého chování.

Jenže to všechno je jinak. Bílý dům vyhlásil sankce na »čečenskou policejní jednotku«. Důvodem bylo údajné porušování lidských práv. Opakuji: v Čečensku. A Čečensko, zkráceně Čečna, není kdesi v Texasu či v Arizoně, ale na území Ruska a je podřízeno, i když s velikou rozhodovací samostatností, zmíněnému Rusku. Jde o muslimskou enklávu, z níž desítky »bojovníků« tajně přešli ruské říšské hranice a postavili se po bok dalších fanatiků tzv. Islámského státu. Ano, jde o podkavkazskou enklávu, na níž »se udělal« ve slepém protiruském zápalu bývalý novinář blízký sovětským námořníkům, dnes ještě europoslanec Jaromír Štětina.

Jenže kvůli těm muslimským fanatikům, kvůli navrátilcům z území, které donedávna ovládal ISIS, Washington sankce nevyhlásil, ale pro jeho údajné »nedodržování lidských práv«. Nikdo neví, zda šlo o zásahy proti zmíněným navrátilcům anebo pravověrným muslimům, kteří se právě modlili společně se svým imámem.

Čečensko se geograficky a politicky nachází na území Ruské federace. Washington tedy, i kdybychom nějakým poznatkům CIA věřili, zasahuje do pravomocí Ruska. Trestá policisty v jiné zemi, kteří se měli dopustit čehosi nespecifikovaného. Lze se jistě zeptat: Jakým právem? Ale copak USA dodržují, je-li to v jejich zájmu, nějaká práva? Vždyť přece bez souhlasu OSN »pacifikovaly« Jugoslávii či svými letadly napomohly ke svržení mnohem demokratičtějšímu režimu, než je dnes, v Libyi? Vždyť přece prezident Trump si dovolil okupované syrské Golanské výšiny věnovat Izraeli. To si snad mohl dovolit v dávné minulosti germánský Karloman, ale ne v 21. století šéf jedné členské země OSN. A smí se vůbec napadnout Irák na základě vymyšlených informací a pobít v něm statisíce lidí, protože irácká ropa právě neprýštila do amerických tankerů? Něco podobného je proti »duchu Helsinek«, ale ví vůbec současný prezident, co byly »ty Helsinky«?

Zpráva o oněch sankcích proletěla médii. Rychle se vytratila. A i když mainstreamoví novináři nenechají na Rusku či Číně »suchou nit«, v tomto případě mlčí. Jsou zřejmě jiné důležitější věci než zasahování Spojených států do vnitřních věcí jiného. Narodil se například další královský potomek v Anglii a Putin po své lední exhibici upadl na koberci…

Otakar ZMÍTKO