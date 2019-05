Ztratila snad Pekarová paměť? My ne

Volby. To se před nimi dějí divy! Pokud laskavý čtenář zhlédl společnou tiskovou konferenci pravicových opozičních stran ve Sněmovně na téma sociální služby a hledání prostředků pro ně, tak musel zírat. Byli ti, kteří se ve čtvrtek shromáždili před kamerami, pravicoví poslanci a poslankyně, nebo levicoví politici? Kdo že to na tiskovce hovořil s velevážným obličejem o nesmírné potřebnosti zajištění maximální sociální péče pro naše občany? Petr Fiala z ODS, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, Jan Farský ze STAN, Olga Richterová z Pirátů a lidovec Marek Výborný.

A bylo to fakt výborné - všichni totiž mluvili jako kniha, jako reprezentanti laskavých politických subjektů, které myslí jen na ty nejchudší, nejpotřebnější, staré, nemocné a handicapované, jako kdyby se volební programy ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů profilovaly výhradně na sociálních otázkách. Nejde prý o politické body, jde o pomoc lidem v nouzi, dušoval se předseda Fiala. A můžeme jim to věřit?

»Podle úrovně sociálních služeb se pozná vyspělost společnosti. Ne nadarmo se říká, že pokud se nedokážeme postarat o ty nejslabší a nejpotřebnější, tak selháváme jako celek, jako celá společnost. Ve chvíli, kdy tady každý zhruba desátý potřebuje nějakou sociální pomoc - ať už je to senior nebo maminka s malými dětmi, která se o ně musí starat sama, a stát na tuto pomoc není schopen sehnat peníze, tak vláda selhává,« rozplývala se u mikrofonu - hádejte kdo? - první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ha ha, a to si snad někdo může myslet, že všichni zapomněli na hořkou medicínu, kterou ordinovali ministři z TOP 09 v Nečasově vládě? To jsme zapomněli na »výkony« pana ministra Drábka, jenž byl za svou politiku nazýván ministrem asociálních věcí? Drábek předepisoval - za souhlasu koaliční pravicové vlády - razantní úspory právě v sociální oblasti, které spočívaly v tom, že se snižovaly dávky pomoci těm nejpotřebnějším - a to i rodičům, kteří pečovali o nevyléčitelně nemocné děti, lidem bez rukou a nohou, těžce nemocným ad. Byla to fujtajbl politika, kterou reprezentovali právě politici TOP 09 a ODS.

Krásná slova o tom, jak je třeba pomoci těm nejpotřebnějším, kteří si sami pomoci nemohou, nechť si strčí výše jmenovaní poslanci a poslankyně za klobouk, protože jsou pokrytci. Hovoří tak, jak se zrovna hodí - včera a dnes volíme zástupce do Evropského parlamentu a sociální téma voliče zajímá.

Doufám, že občané nezapomněli, jak chudé, staré a nemocné držel ministr za TOP 09 pod krkem a dělal jim ze života peklo. Proto nelze věřit ani písmenko z toho, co řekla topácká místopředsedkyně Pekarová Adamová, ale i další.

Inu, před volbami se dějí věci. Lidé však nesmějí ztrácet paměť a měli by podpořit ve volbách ty, kteří opravdu odvádějí kus dobré práce a plní slovo. To jsou pro mě kandidáti a kandidátky KSČM - České levice společně!.

Monika HOŘENÍ