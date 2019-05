FOTO - internet

Temný odstín pověr v Malawi

Opoziční poslanec Bon Kalindo se spiklenecky nakloní přes stůl a se zaťatými pěstmi vyjmenovává kouzelné vlastnosti různých částí těl albínů, jejichž charakteristickým znakem je velmi bílá kůže, píše britský týdeník The Economist.

»Pokud umístíte jejich lýtkovou kost pod láhev coca-coly, začne obsah nekontrolovatelně pěnit, až utrhne víčko. Když s ní máchnete před pochodní, tak zhasne. Nejužitečnější je ale vložit kost do přístroje vyrobeného uznávaným šamanem, to z něj potom vyjde velké množství hotovosti. Je to způsobeno kouzelnou tekutinou, kterou mají albíni ve svých kostech, rozumíte?« Když vycítí pochyby, nechá téma být. »Nejste zdejší,« říká.

U některých obyvatel Malawi je víra v nadpřirozeno zakořeněná hluboko. Léčitelé se na plakátech chlubí lektvary a talismany, které vyřadí ze hry nepřátele, potrestají bezvěrce nebo oživí ztracenou vášeň. Podobné pověry jsou rozšířené po celém světě, nicméně v Malawi mohou mít i temný odstín. Podle místního novináře, který šamany skrytě navštěvuje, mohou ta nejúčinnější zaklínadla vyžadovat lidskou oběť. Vraždy nejsou výjimkou, děti a ženy často přijdou o život, protože si magie žádá jejich prsa a genitálie. Albínové, kterých je v zemi kolem 10 000, v sobě však údajně nesou největší kouzelnou moc a jsou proto nejvíce ohroženi. Části těl albínů stojí v přepočtu i několik stovek tisíc korun. Malawiská asociace sdružující lidi s albinismem tvrdí, že útoky na ně začala počítat v roce 2014 poté, co významně vzrostl počet incidentů před tehdejšími volbami. Od té doby zaznamenala 25 vražd, 15 zmizelých a 122 dalších zločinů, mezi nimi pokusy o únos či o exhumaci ostatků.

V zemi se v úterý 21. května konaly volby a počet útoků na albíny před nimi znovu rostl. Podle aktivistů jsou přitom ve zločinech zapleteni politici. Ač mají pouze nepřímé důkazy, jejich podezření roste kvůli záhadnému úmrtí dvou svědků, kteří mohli vědět, kdo za nedávnými násilnostmi stojí. Jeden ze svědků přitom zemřel v době, kdy jej zadržovala policie. Vláda prezidenta Petera Muthariky popírá, že by byl kdokoli, kdo je u moci, do vražd zapleten nebo že by svědky někdo zabil z důvodu, aby nemohli vypovídat.

Skandál se ale od té doby jen prohluboval, Mutharika a jeho hlavní političtí oponenti se z vražd vzájemně obviňovali. Bon Kalindo se při svém pobytu ve vězení, kam ho vsadili za urážku prezidenta, setkal s mužem, který byl zatčen za vraždu albína v roce 2014. Na sociálních sítích se následně rozšířily šokující nahrávky, ve kterých vrah ze zločinu viní blízkého prezidentova poradce. Malawiští albíni by byli radši, kdyby je politici místo neustálých hádek začali chránit. Vláda samozřejmě tvrdí, že se o to snaží. Podle názoru aktivistů jsou některé z vládních kroků správné. Přáli by si ale, aby policejní vyšetřování mířilo na šéfy zločineckých organizací, kteří za vraždami stojí, a nejen na nájemné vrahy, kteří albíny zabíjejí.

V bezpečí však budou až tehdy, kdy poleví víra v jejich kouzelné vlastnosti. Pokud pověrám věří i poslanec Kalindo, který za práva albínů již několik let bojuje ve své kampani, jaká je naděje na zlepšení situace? Přitom nelze tvrdit, že by v nadpřirozené schopnosti věřili jen chudí nebo méně vzdělaní lidé v Malawi. »V Malawi navštěvují šamany i lidi s doktorátem,« říká jeden z opozičních politiků. V okolních státech se však daří počet vražd albínů snižovat. Keňa má albínského senátora a pořádá albínské soutěže krásy, které pomáhají onemocnění demystifikovat. Tanzanie pro albíny zřídila ostrovní útočiště. To, že malawiští politici nedokážou přijít s podobnými řešeními, je hlubokou tragédií, která naznačuje jejich spoluvinu, píše The Economist.

V úterý v Malawi volili prezidenta, 193 členů parlamentu a zástupce místní správy. Mandát obhajuje 78letý prezident Mutharika, bývalý profesor práva, který podle ČTK o post soupeří s viceprezidentem Saulosem Chilimou a bývalým pastorem Lazarusem Chakwerou, jenž vede opozici. Země na jihovýchodě Afriky silně závisí na zahraniční pomoci a často ji sužují sucha, která ohrožují životy tisíců lidí. Vedle vysoké míry chudoby je nejpalčivějším problémem země špatný stavu ekonomiky, zejména zemědělství. Mutharika se během svého prvního mandátu zasadil o zlepšení infrastruktury a výrazné snížení inflace. Kritici jej ale obviňují z korupce a klientelismu, což prezident popírá. Těší se díky dotačním programům oblibě ve venkovských oblastech, ale na jiných místech si lidé přejí změnu. Soupeři Muthariky slibují s korupcí skoncovat.

Muthariku loni média obvinila, že mu plynul prospěch ze zakázky na dodávání jídla policii za čtyři miliony dolarů (92,5 milionů Kč). Prezident tyto informace označil za klamné zprávy. Minulé volby zase předznamenal korupční skandál Cashgate. Ze státní kasy v roce 2013 podle auditu sponzorovaného britskou vládou zmizelo přes 30 milionů dolarů, které dostalo 16 malawských firem za fiktivní služby a zboží. Škoda byla ale patrně ještě vyšší. K volbám se registrovalo 6,8 milionu voličů, tedy přes třetinu obyvatel země. Více než polovina registrovaných ještě nedosáhla 34 let.

(ava)