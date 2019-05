FOTO - Pixabay

Ještě dnes můžete volit!

Ještě dnes mohou Češi volit své zástupce do Evropského parlamentu. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. To, kterých 21 politiků bude Českou republiku reprezentovat v europarlamentu, se dozvíme v neděli ve 23 hodin, kdy budou zveřejněny výsledky.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip odvolil včera krátce po otevření volebních místností. Tradičně šel k urně v Českých Budějovicích. Uvedl, že by byl rád, kdyby účast ve volbách byla vyšší než minule a přesáhla 20 procent. Za úspěch by považoval, kdyby KSČM měla dva nebo tři europoslance. V minulých eurovolbách v roce 2014 KSČM získala 10,9 procenta hlasů, což jí vyneslo tři mandáty v Evropském parlamentu.

»Po 40 letech vývoje v EU je potřeba změny, a to dost zásadní, a bez vůle občanů nepřijde. Ti, kteří k volbám chodí, zatím vždycky generovali spolupráci evropské lidové strany a evropských socialistů. Vytvořil se neoliberální kartel, který žel přivedl Evropu do krize,« řekl Filip.

Evropa podle něj nemůže sledovat zájmy USA. Slova o existenci euroatlantické civilizace považuje za lichá. »Evropu uvádí do područí USA. Při politice Donalda Trumpa máme velkou šanci, aby si to v Evropě všichni uvědomili a stanovili jsme si vlastní priority,« řekl Filip.

Uvedl, že ve volbách jde o to, zda z EU odejdou po Velké Británii další země, nebo zda lidé budou brát evropské společenství jako jim prospěšné. V EP se KSČM podle něj věnuje omezení práv nadnárodních korporací a bank. Vliv korporací vnímá jako obrovský a je podle něj čím dál těžší ochránit spotřebitele. »Je třeba se zabývat životním prostředím, bezpečností Evropy, a to nejen z důvodu případné další migrační vlny, ale z toho důvodu, že teroristické útoky stále hrozí,« řekl Filip.

Mezi prvními včera volil i prezident Miloš Zeman. Evropské volby jsou podle něj testem spokojenosti s českou politikou, řekl poté, co odevzdal s manželkou Ivanou hlas, tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám přijdou a »udělají jim peklo na zemi«.

Češi volí do europarlamentu počtvrté. Volebních místností je po celé zemi téměř 14 800. V ČR se jako v jediné zemi EU volí ve dvou dnech. Svého volebního práva může využít zhruba 8,4 milionu českých voličů. Při minulých volbách před pěti lety přišla hlasovat necelá pětina z nich. Volit mohou čeští občané, kteří nejpozději ve druhý den voleb, aktuálně tedy v sobotu 25. června, dosáhnou 18 let. Vybírat české europoslance mohou také cizinci ze zemí EU, pokud však splnili zákonem požadované náležitosti.

Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na jedno z 21 českých křesel v Evropském parlamentu o 751 členech tak připadá v průměru 40 adeptů.

Volič si při cestě do volební místnosti nesmí zapomenout občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti. Náhradní hlasovací lístky v případě potřeby získá od volebních komisařů spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku může dát preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům, jejichž zvolení by si přál. Lístek pak stejně jako u jiných typů voleb vloží ve volební obálce do volební schránky.

Již ve čtvrtek své zástupce do europarlamentu zvolili Britové a Nizozemci. Včera hlasy odevzdali Irové. Dnes proběhne hlasování v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Zítra volí zbylé členské státy EU. Teprve až se uzavřou volební místnosti v poslední hlasující zemi, tedy v neděli ve 23 hodin, mohou se zveřejnit výsledky. V případě ČR se občané dozvědí – s nejvyšší pravděpodobností – již výsledky konečné.

Evropský parlament, do kterého čeští voliči své zástupce vyslali poprvé v roce 2004, se spolupodílí na tvorbě evropské legislativy a rozpočtů. Potvrzuje také například obchodní smlouvy s třetími zeměmi.

(ste)