175 let pro Assange. Americká štvanice

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo australského zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange z dalších téměř dvou desítek trestných činů.

Assange podle obvinění ohrozil národní bezpečnost USA nezákonným zveřejněním tajných dokumentů včetně jmen tajných zdrojů. Nová obvinění jsou mnohem závažnější než ta, která USA vznesly vůči Assangeovi minulý měsíc, kdy byl zatčen na ekvádorské ambasádě v Londýně. Pokud by Assange byl ve všech případech uznán vinným, hrozí mu v USA 175 let za mřížemi, jinými slovy doživotí, píše list The Guardian. V dubnu USA obvinily 47letého Assange z průniku do počítačů amerického ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. Nová obvinění zahrnují mimo jiné spiknutí za účelem získání informací o národní bezpečnosti. Toho se měl Assange dopustit s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

Podle obvinění Assange »vážně ohrozil« Spojené státy zveřejněním tisíců dokumentů, v nichž byla i jména tajných zdrojů amerických bezpečnostních složek v Afghánistánu, Číně, Íránu, Iráku či Sýrii a Assange tak prý ohrozil jejich životy. Assangeův advokát označil obvinění vznesená proti jeho klientovi za bezprecedentní s tím, že všem novinářům ukazují, co se může stát, pokud budou chtít informovat veřejnost o skutečné činnosti americké vlády. Server WikiLeaks na Twitteru označil obvinění za šílenství a doplnil, že to představuje konec žurnalistiky týkající se národní bezpečnosti a konec ústavního práva na svobodu slova a tisku.

(ava, čtk)