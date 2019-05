FOTO - Pixabay

Družbou brzy poteče čistá ropa

Čistá ropa z Ruska by ropovodem Družba měla přitéct do rafinerie v Litvínově pravděpodobně v pondělí.

Petrochemický holding Unipetrol, který rafinerii vlastní, podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra proto nebude požadovat další zápůjčku ropy ze státních rezerv. Do litvínovské rafinerie teče ropa ze státních rezerv od 1. května, vystačit by jí podle dřívějších informací měla do konce května. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100 000 tun ropy.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Ředitel společnosti Transněfť, Nikolaj Tokarev, již dříve uvedl, že podle výsledků vyšetřování se nekvalitní ropa se dostala do Družby ze soukromého podniku v regionu Samary. »Nyní můžeme s jistotou říci, že ke vstřiku chlororganických sloučenin došlo prostřednictvím měřicí stanice, která patří soukromé společnosti Samaratransněftterminal a zajištuje příjem ropy a rozbor její kvality od několika malých výrobců,« řekl serveru Sputnik mluvčí společnosti Transněfť Igor Demin.

Podle vyšetřovatelů od srpna 2018 šest podezřelých ukradlo surovinu v hodnotě nejméně jednoho milionu rublů. Od března do dubna 2019, aby skryli krádež, pustili do ropy sloučeniny obsahující chlor. Poté se kontaminovaná surovina dostala do skladu ropy v obci Lopatino ve stejném regionu, následně do hlavního potrubního systému.

Švagr včera uvedl, že ze státních hmotných rezerv Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byly během posledního měsíce zatím poskytnuty asi dva miliony tun ropy. Roční kapacita obou českých rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun.

V sídle SSHR v Praze se včera uskutečnilo další jednání pracovní skupiny Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), ve které jsou zastoupeni představitelé největších firem na trhu s pohonnými hmotami. »Z hlediska informací především od Mera (provozovatel tuzemských ropovodů) a Unipetrolu bylo výrazně klidnější a výrazně optimističtější než v minulosti. Zdá se, že čistá ropa je na dohled,« uvedl Švagr. Slovenský přepravce ropy Transpetrol obnovil dodávky ruské ropy ropovodem Družba již ve středu. (ng)