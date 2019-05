Hlavní hvězdy projektu – Eva a »Kabát« Pepa

Tarzan rozplakal Evu Burešovou

V říjnu představí Divadlo Hybernia nový muzikál Tarzan a herci se už nyní pečlivě připravují na své role. O tom, že se bude na co těšit, nás přesvědčili Eva Burešová, Michaela Gemrotová, Josef Vojtek, Ladislav Korbel, Martin Šemík, David Gránský, Peter Pecha, Vojtěch Drahokoupil, Petra Vraspírová a Tomáš Trapl. Diváky čeká muzikál se světovým ohlasem, jehož licenci získalo divadlo přímo od společnosti Disney. V dalších významných rolích zahrají a zazpívají také Dita Hořínková, Ivana Korolová, Jaromír Dulava nebo nejobsazovanější muzikálový zpěvák a herec vůbec - Marián Vojtko.

Ze srdce džungle vystoupí Tarzan, aby poznal životní lásku a zachránil svou zvířecí rodinu. Příběh přinese nezapomenutelnou podívanou i velké poselství. Hudbu k němu složil fenomenální Phil Collins, který si za tento počin odnesl několik prestižních hudebních cen. U nás se režie ujal Libor Vaculík a se svým týmem promění Divadlo Hybernia na africkou divočinu plnou úchvatných pěveckých výkonů i akrobatických kousků.

»Můj Tarzan bude určitě krásný. Věřím tomu, mám k dispozici výborný tým spolupracovníků, ať už je to Roman Šolc s kostýmy nebo Petr Hloušek, který je autor scény a projekcí. Máme i exkluzivní obsazení, tak nic nebrání tomu, abychom udělali hezké představení. To bude hodně náročné – celé dvě hodiny se promítají projekce. Výjimečné je také to, že muzikál se bude uvádět s živým orchestrem, což je v Praze ne příliš časté,« slibuje režijní muzikálový bard.

Diváci se mohou těšit na muzikál plný dramatických situací, dynamické hudby, propracovaných kostýmů a krásné atmosféry pralesa, kde nebudou chybět ani speciální závěsy s létajícími opicemi.

V hlavní roli Tarzana se představí takové hvězdy, jako David Gránský, držitel Thálie Peter Pecha a novácká »Tvář« Vojta Drahokoupil. Ti všichni projdou náročnými zkouškami a musí se vžít do duše mladého muže, který hledá své kořeny. »Už teď jsem přesvědčený o tom, že Tarzan bude po fyzické stránce masakr!« říká o své roli David Gránský.

Peter Pecha už teď dře pečlivě v posilovně a připravuje se na akrobatické kousky. Dokonce má v plánu se inspirovat od hlavních postav - zvířat! »Chtěl bych zachovat Tarzanovu animálnost. Možná se párkrát stavím v ZOO, kde budu pozorovat gorily. Chci v každém případě udělat maximum pro to, aby se můj Tarzan alespoň po té formální stránce co nejdokonaleji přiblížil právě těm, u kterých celý život vyrůstal. A to jsou právě opice,« popisuje herec.

Co by to bylo za Tarzana bez Jane? Na tuto roli se připravuje vedle »Kabáta« Pepy Vojtka největší hvězda obsazení - Eva Burešová. Ta se novým muzikálovým rolím v poslední době docela vyhýbala, ale takové nabídce nemohla odolat. »Miluju ten příběh, doprovází mě odmalička. Muzikály teď šly nějakou dobu mimo mě, věnovala jsem se činohrám, filmům a seriálům. Upřímně jsem se ani na nějakou dobu nechtěla k muzikálům vrátit, ale tohle má prostě kouzlo. Bude radost být toho součástí.« Zároveň pro ni působení bude hodně emocionální záležitostí. »Je to vážný, ale kouzelný příběh. Moc se těším. Myslím, že budu skoro u každé druhé brečet,« říká o písních nejočekávanějšího muzikálu podzimní sezony.

Roman JANOUCH