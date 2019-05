O herně, parkovišti či asfaltu

Kromě voleb do Evropského parlamentu se o víkendu konaly i místní referenda. Rozhodovalo se o hazardu, parkovišti, povrchu silnice či stavbě supermarketu.

Souhlas s postavením kasina včetně takzvané technické hry, tedy videoloterijních terminálů, vyslovili v referendu lidé v Holubicích na Vyškovsku. Volit přišlo 64 procent oprávněných voličů, pro hernu s automaty se vyslovilo 67 procent z nich, proti bylo 33 procent voličů, uvedla členka petičního výboru Hana Procházková. Holubice mají necelou tisícovku obyvatel.

Kasino plánuje postavit společnost European Data Project (EDP) v budově bývalého autoservisu mezi dálnicí D1 a silnicí 430 z Brna na Vyškov. Podle mluvčího společnosti EDP Andreje Čírtka je 150 hracích automatů pro provoz kasina a příjmy obce klíčové. »Bez ohledu na výsledek referenda můžeme kasino otevřít, ale bez technické hry by zmizely příjmy pro obec, které se odvíjejí právě od počtu zařízení technické hry,« uvedl Čírtek.

Klíčovým dokumentem je smlouva mezi Holubicemi a EDP, kterou podepsal předchozí starosta. Podle současného vedení obce i firmy EDP hrozí Holubicím v případě nesouhlasu s technickou hrou sankce za zmařenou investici. Tato sankce by podle nich mohla dosáhnout až 100 milionů korun, což by pro obec s ročním rozpočtem 19 milionů korun bylo neúnosné.

Odpůrci hazardu, kteří peticí dosáhli uspořádání místního referenda, mají k dispozici odlišné právní stanovisko. Podle něj nejenže obci žádná sankce nehrozí, ale celá smlouva je neúčinná. »Byl to čestný boj, bojovali jsme za správnou věc. Strach obyvatel Holubic ze smluvních sankcí se nám nepodařilo rozptýlit,« uvedla Procházková.

Parkoviště nebude

Obyvatelé pražských Běchovic v místním referendu odmítli vybudování parkoviště u Českobrodské ulice, řekl starosta Běchovic Ondřej Martan (ODS). Podle konečných výsledků sčítání volilo 41,7 procenta oprávněných voličů, pro platnost referenda je nutná účast alespoň 35 procent. Vybudování parkoviště na městských pozemcích mělo být součástí rekonstrukce místního obchodu s potravinami a pošty.

Investor pro rekonstrukci obchodu stanovil podmínku vybudování sjezdu z Českobrodské ulice a vybudování parkoviště. Obyvatelé spolu s volbami do Evropského parlamentu rozhodovali v referendu o tom, zda k tomu městská část umožní využít své pozemky. Pro záměr hlasovalo 304 lidí a proti 337.

Běchovice, které jsou v městském obvodu Prahy 9 a správním obvodu Prahy 21, patří mezi menší městské části Prahy. V městské části na východě hlavního města žije zhruba 2670 obyvatel.

Lidé chtějí supermarket

Obyvatelé Měchenic u Prahy souhlasí se stavbou supermarketu společnosti Lidl. V místním referendu hlasovalo přes 61 procent oprávněných voličů. Pro Lidl jich bylo 245, proti 137, řekl starosta František Zoul (nez.). »Podstatné je to, že zákon o místním referendu ukládá povinnost všem zastupitelům, aby se výsledkem referenda řídili. To znamená, že zastupitelé teď budou muset dělat vše pro to, aby Lidlu, pokud tady ten záměr bude chtít zrealizovat, nedělali žádné překážky,« řekl Zoul.

Plánovaná výstavba podle něj obec rozděluje. Někteří lidé mají obavy z nadměrné dopravy a hluku, jiní by prodejnu naopak uvítali. Ze strany řetězce jde podle starosty zatím o záměr, řeší se napojení na silnici podél Vltavy. Stavět by se mělo na soukromých pozemcích, které chce společnost odkoupit. Obec bude účastníkem územního řízení. Starosta dodal, že v obci byla velmi podobná volební účast také u voleb do Evropského parlamentu. Komise podle něj zaznamenala jen minimum případů, kdy lidé přišli vyjádřit svůj názor v referendu, ale zároveň neodevzdali obálku ve volbách do EP.

Asfalt vyhrál nad kostkami

Raději hladký asfalt než žulové kostky si jako povrch opravené hlavní silnice v Lovčicích na Hodonínsku vybrali lidé v místním referendu, řekl starosta obce Václav Tvrdý (ČSSD). »K referendu přišlo 408 oprávněných voličů, což je 61,82 procenta. Pro novou silnici se vyslovilo 253 z nich, starý povrch chtělo zachovat 149 hlasujících a šest hlasů bylo neplatných,« uvedl starosta.

Hlavní tah Lovčicemi, který obec spojuje se Ždánicemi na jedné a Nechvalínem na druhé straně, potřebuje nutně opravu. Silnice se na několika místech propadá. Mezi místními ale panoval spor o to, jak by měla silnice vypadat po rekonstrukci.

Část obyvatel se obávala toho, že s výměnou žulových dlažebních kostek za hladký asfalt začnou auta přes Lovčice jezdit rychleji. Naopak odpůrci kostek namítali, že současná dlažba je hlučná a nepohodlná. Právě kvůli těmto sporům se zastupitelé rozhodli vyhlásit místní referendum.

(cik)